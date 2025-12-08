xs
GoTyme Bank เขย่าวงการธนาคารดิจิทัล เปิดเทรด Bitcoin คริปโตในแอป ชูจุดเด่นเทรดง่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมรภูมิการเงินดิจิทัลอาเซียนระอุ! ‘GoTyme Bank’ ธนาคารดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดในฟิลิปปินส์ ประกาศรุกฆาตตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มสูบ ผนึกกำลังฟินเทคอเมริกัน ‘Alpaca’ เปิดบริการซื้อขาย Bitcoin และ Altcoins ผ่านแอปพลิเคชัน หวังเปลี่ยนฐานลูกค้า 6.5 ล้านรายสู่ผู้ลงทุนคริปโตฯ ด้วยจุดขาย “เทรดง่าย-ไม่ต้องกราฟ” พร้อมกางแผนยุทธศาสตร์ยอม “เผาเงิน” เพื่อสร้างฐาน มุ่งเป้ากำไรปี 2027 ก่อนสยายปีกบุกเวียดนามและอินโดนีเซีย

GoTyme Bank ธนาคารดิจิทัลดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งฟิลิปปินส์ ได้ขยับตัวครั้งสำคัญที่สั่นสะเทือนวงการธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ด้วยการเปิดตัวบริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการ โดยอาศัยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Alpaca บริษัทฟินเทคและโบรกเกอร์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา เพื่อเชื่อมต่อระบบการซื้อขายที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อเข้าสู่แอปพลิเคชันธนาคารโดยตรง

บริการใหม่นี้เปิดทางให้ลูกค้าสามารถซื้อขายและจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลได้ถึง 11 สกุลเหรียญ นำทัพโดย Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) และเหรียญทางเลือก (Altcoins) อื่นๆ โดยระบบจะทำการแปลงสกุลเงินจากเปโซฟิลิปปินส์เป็นดอลลาร์สหรัฐให้อัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม

ชูจุดขาย ‘Simplicity’ ตีโจทย์รายย่อย ไม่เน้นเซียนกราฟ

แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่า GoTyme จะขยายไปสู่เครื่องมือการเทรดขั้นสูงในอนาคตหรือไม่ แต่ทิศทางในปัจจุบันชัดเจนว่ามุ่งเน้นไปที่ “ความเรียบง่าย” (Simplicity) และการเข้าถึงที่สะดวกสบาย

เนท คลาร์ก (Nate Clarke) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GoTyme กล่าวตอกย้ำวิสัยทัศน์นี้ว่า “ผลิตภัณฑ์ของเราเน้นความเรียบง่ายและน่าเชื่อถือ ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการซื้อคริปโตด้วยความมั่นใจ โดยไม่ต้องปวดหัวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน หรือต้องคอยสลับแอปไปมาให้วุ่นวาย”

สอดคล้องกับจุดแข็งของแอปพลิเคชัน GoTyme ที่เคลมว่าผู้ใช้สามารถเปิดบัญชีและทำบัตรเดบิตได้ภายในเวลาเพียง 5 นาที ซึ่งความสะดวกรวดเร็วนี้เองที่จะเป็นประตูบานใหญ่เปิดรับนักลงทุนหน้าใหม่เข้าสู่โลกคริปโต

เบื้องหลังความสำเร็จ ดึงพันธมิตรข้ามชาติผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดด

GoTyme ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2565 จากการจับมือกันระหว่าง Tyme Group ยูนิคอร์นด้านฟินเทคจากสิงคโปร์ และ Gokongwei Group กลุ่มบริษัทขนาดยักษ์ของฟิลิปปินส์ ความร่วมมือนี้ผลักดันให้ธนาคารเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย Nikkei Asia รายงานเมื่อเดือนกันยายนว่า ปัจจุบัน GoTyme มีฐานลูกค้าสะสมแล้วกว่า 6.5 ล้านราย ในฟิลิปปินส์

ยุทธศาสตร์ ‘Growth First’ ยอมขาดทุนวันนี้ เพื่อกำไรปี 2570

ในแง่ของทิศทางธุรกิจ คลาร์ก ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า ธนาคารยังอยู่ใน “ช่วงระยะการเติบโต” (Growth Phase) และไม่ได้เร่งรีบที่จะทำกำไรในขณะนี้ โดยตั้งเป้าจุดคุ้มทุนและทำกำไรไว้ในปี 2570

“เราไม่ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อทำกำไรในตอนนี้ สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราคือการสร้างฐานลูกค้าที่เติบโตและมีการใช้งานจริง (Engaged customer base)” คลาร์ก กล่าว ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ทั้งในฟิลิปปินส์และแผนการขยายอาณาจักรไปยังเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดดิจิทัลแบงกิ้งที่กำลังเนื้อหอมที่สุดในภูมิภาค

หวังฟิลิปปินส์สู่แดนสวรรค์คริปโตแห่งอาเซียน

การขยับตัวของ GoTyme ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่สอดรับกับบริบทของประเทศฟิลิปปินส์ที่ถือเป็น “ตัวตึง” ในวงการคริปโตโลก โดยติดอันดับ 9 จากการจัดอันดับ Global Crypto Adoption Index 2025 ของ Chainalysis นอกจากนี้ ภาครัฐยังแสดงท่าทีสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชัดเจน โดยล่าสุดมีการพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้ง ทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reserve) ด้วยการถือครอง Bitcoin จำนวน 10,000 BTC ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะยาว

