ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.84- ติดตามฟันด์โฟลว์-ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8 ธ.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 31.84 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดในประเทศวันทำการก่อนหน้าที่ 32.04 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนครั้งใหม่ที่ 31.81 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงเช้า ท่ามกลางแรงกดดันเงินดอลลาร์ฯ จากเรื่องโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ดี เงินบาททยอยลดช่วงบวกลงในช่วงบ่าย ประกอบกับน่าจะมีแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ บางส่วนเพื่อปรับโพสิชั่นก่อนการประชุมเฟด หลังจากมีการปรับตัวเรื่องเฟดไปมากแล้ว สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,023 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.70-32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ของ ADP และข้อมูลการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนก.ย.