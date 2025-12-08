xs
บิทคอยน์ร่วงหลุด 88,000 ดอลลาร์ก่อนประชุมเฟด นักวิเคราะห์ชี้จังหวะย่อตัวเพื่อพุ่งสู่แสนดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดคริปโตฯ เปิดสัปดาห์เดือด! บิทคอยน์ทิ้งตัวหลุดแนวรับสำคัญ 88,000 ดอลลาร์ (ราว 3 ล้านบาท) รับแรงกระเพื่อมก่อนศึกประชุมเฟด (FOMC) นัดชี้ชะตากลางสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์จับสัญญาณ “Panic Sell” ชี้เป็นเพียงการย่อตัวทางเทคนิคเพื่อสะสมพลัง เตรียมดีดกลับสู่ 92,000 ดอลลาร์ มั่นใจหากเฟดลดดอกเบี้ยตามนัด 0.25% จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีดันราคาพุ่งชน 100,000 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี

เกาะติดภาวะตลาด "เปิดสัปดาห์ด้วย ‘สีแดง’"

ราคา Bitcoin (BTC) เปิดฉากสัปดาห์นี้ด้วยความผันผวนอย่างหนัก โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 88,000 ดอลลาร์ ในช่วงปิดแท่งกราฟรายสัปดาห์ (Weekly Close) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เต็มไปด้วยความระมัดระวัง (Risk-off) เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกต่าง “กลั้นหายใจ” รอคอยผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้

ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView เผยให้เห็นแรงเทขายที่กดดันราคาให้ร่วงลงกว่า 2,000 ดอลลาร์ภายในระยะเวลาสั้นๆ โดยนักเทรดชื่อดังเจ้าของฉายา “Killa” วิเคราะห์ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า รูปแบบราคาในวันจันทร์มักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทั้งสัปดาห์

“หากช่วงสุดสัปดาห์ไม่มีแรงซื้อดันราคา (Pump) ก็มีความเป็นไปได้สูงที่วันจันทร์จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Pivot Low)” Killa ระบุ พร้อมชี้ว่าช่องว่างราคา (Gap) บนตลาดฟิวเจอร์ส CME ที่เกิดขึ้น มักจะถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเริ่มเดินเครื่อง

กราฟรายหนึ่งชั่วโมงของ BTC/USD ที่มา: Cointelegraph/TradingView
เดิมพันครั้งใหญ่ ชะตากรรมอยู่ที่ ‘ดอกเบี้ยเฟด’

สัปดาห์นี้ถือเป็น “สัปดาห์นรกแตก” ของนักลงทุนสายมาโครอย่างแท้จริง เพราะทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักเกือบทั้งหมดไปที่การ “ลดดอกเบี้ย 0.25%”

ปีเตอร์ ทาร์ (Peter Tarr) ผู้จัดการการลงทุนภาคเอกชน ชี้ขาดว่า “มติเรื่องดอกเบี้ยคือเหตุการณ์เบอร์ 1 ของสัปดาห์นี้อย่างไม่ต้องสงสัย สภาพคล่อง ความเสี่ยง และการวางสถานะของพอร์ตลงทุน (Positioning) ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้”

ในอดีต ราคาบิทคอยน์มักจะถูกกดดันให้ย่อตัวลงก่อนการประกาศของ FOMC เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากถ้อยแถลงของประธานเฟด

กราฟ BTC/USD พร้อมเป้าหมายช่องว่างฟิวเจอร์ส CME ที่มา: Killa/X
วิเคราะห์กราฟ ‘ย่อ’ เพื่อไปต่อ หรือ ‘รอ’ วันพัง?

ด้าน ไมเคิล ฟาน เดอ ปอปเป (Michaël van de Poppe) นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์คริปโตฯ ชื่อดัง มองโลกในแง่ดีแบบมีเงื่อนไข โดยเขามองว่าการร่วงลงมาทดสอบระดับ 87,000 ดอลลาร์อาจเป็นหลุมพรางเพื่อสลัดเม่า (Shakeout) ก่อนจะดีดตัวกลับอย่างรุนแรง

กราฟ BTC/USD เน้นวันจันทร์ ที่มา: Killa/X
“หลังจากย่อตัวลงมาที่ 87,000 ดอลลาร์ ผมคาดว่าจะมีการดีดกลับอย่างรวดเร็ว (Swift Bounce) ซึ่งจะเป็นการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นของบิทคอยน์อีกครั้ง เป้าหมายถัดไปคือการทะลุ 92,000 ดอลลาร์ และปูทางสู่การวิ่งยาวไปแตะ 100,000 ดอลลาร์ ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า” ฟาน เดอ ปอปเป ฟันธง

ความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของเฟดสำหรับการประชุม FOMC วันที่ 10 ธันวาคม ที่มา: CME Group
นอกจากนี้เขาให้เหตุผลสนับสนุนว่า ปัจจัยมหภาคกำลังเป็นใจ ทั้งการที่เฟดลดมาตรการดึงเงินกลับ (QT), การลดดอกเบี้ย และการขยายฐานปริมาณเงิน (Money Supply) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นตัวเร่งวัฏจักรธุรกิจขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม จุดตายที่ห้ามหลุดเด็ดขาดสำหรับฝั่งขาขึ้น (Bulls) คือแนวรับสุดท้ายที่ 86,000 ดอลลาร์ หากหลุดจากนี้ ภาพของการฟื้นตัวอาจต้องถูกพับเก็บและเข้าสู่โหมดปรับฐานยาวนานขึ้น

กราฟ BTC/USDT สี่ชั่วโมงพร้อมปริมาณและข้อมูล RSI ที่มา : ไมเคิล ฟาน เดอ ปอปเป บน X
อย่างไรก็ตามความผันผวนในช่วงต้นสัปดาห์นี้เป็นเพียง “คลื่นใต้น้ำ” ก่อนพายุใหญ่ลูกสุดท้ายของปีจะมาถึง นักลงทุนควรจับตาผลการประชุมเฟดในคืนวันพุธนี้อย่างใกล้ชิด เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณนกหวีดเป่าเริ่มเกมสำหรับ “Santa Rally” ที่แท้จริง หรืออาจเป็นฝันร้ายส่งท้ายปีหากเฟดพลิกลิ้นไม่เป็นไปตามคาด

