บิทคอยน์ร่วงหลุด 88,000 ดอลลาร์ก่อนประชุมเฟด นักวิเคราะห์ชี้จังหวะย่อตัวเพื่อพุ่งสู่แสนดอลลาร์

ตลาดคริปโตฯ เปิดสัปดาห์เดือด! บิทคอยน์ทิ้งตัวหลุดแนวรับสำคัญ 88,000 ดอลลาร์ (ราว 3 ล้านบาท) รับแรงกระเพื่อมก่อนศึกประชุมเฟด (FOMC) นัดชี้ชะตากลางสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์จับสัญญาณ “Panic Sell” ชี้เป็นเพียงการย่อตัวทางเทคนิคเพื่อสะสมพลัง เตรียมดีดกลับสู่ 92,000 ดอลลาร์ มั่นใจหากเฟดลดดอกเบี้ยตามนัด 0.25% จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีดันราคาพุ่งชน 100,000 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี
เกาะติดภาวะตลาด "เปิดสัปดาห์ด้วย ‘สีแดง’"
ราคา Bitcoin (BTC) เปิดฉากสัปดาห์นี้ด้วยความผันผวนอย่างหนัก โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 88,000 ดอลลาร์ ในช่วงปิดแท่งกราฟรายสัปดาห์ (Weekly Close) เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่เต็มไปด้วยความระมัดระวัง (Risk-off) เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกต่าง “กลั้นหายใจ” รอคอยผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้
ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView เผยให้เห็นแรงเทขายที่กดดันราคาให้ร่วงลงกว่า 2,000 ดอลลาร์ภายในระยะเวลาสั้นๆ โดยนักเทรดชื่อดังเจ้าของฉายา “Killa” วิเคราะห์ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า รูปแบบราคาในวันจันทร์มักจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของทั้งสัปดาห์
“หากช่วงสุดสัปดาห์ไม่มีแรงซื้อดันราคา (Pump) ก็มีความเป็นไปได้สูงที่วันจันทร์จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Pivot Low)” Killa ระบุ พร้อมชี้ว่าช่องว่างราคา (Gap) บนตลาดฟิวเจอร์ส CME ที่เกิดขึ้น มักจะถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเริ่มเดินเครื่อง
เดิมพันครั้งใหญ่ ชะตากรรมอยู่ที่ ‘ดอกเบี้ยเฟด’
สัปดาห์นี้ถือเป็น “สัปดาห์นรกแตก” ของนักลงทุนสายมาโครอย่างแท้จริง เพราะทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยเครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า ตลาดให้น้ำหนักเกือบทั้งหมดไปที่การ “ลดดอกเบี้ย 0.25%”
ปีเตอร์ ทาร์ (Peter Tarr) ผู้จัดการการลงทุนภาคเอกชน ชี้ขาดว่า “มติเรื่องดอกเบี้ยคือเหตุการณ์เบอร์ 1 ของสัปดาห์นี้อย่างไม่ต้องสงสัย สภาพคล่อง ความเสี่ยง และการวางสถานะของพอร์ตลงทุน (Positioning) ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้”
ในอดีต ราคาบิทคอยน์มักจะถูกกดดันให้ย่อตัวลงก่อนการประกาศของ FOMC เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากถ้อยแถลงของประธานเฟด
วิเคราะห์กราฟ ‘ย่อ’ เพื่อไปต่อ หรือ ‘รอ’ วันพัง?
ด้าน ไมเคิล ฟาน เดอ ปอปเป (Michaël van de Poppe) นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์คริปโตฯ ชื่อดัง มองโลกในแง่ดีแบบมีเงื่อนไข โดยเขามองว่าการร่วงลงมาทดสอบระดับ 87,000 ดอลลาร์อาจเป็นหลุมพรางเพื่อสลัดเม่า (Shakeout) ก่อนจะดีดตัวกลับอย่างรุนแรง
“หลังจากย่อตัวลงมาที่ 87,000 ดอลลาร์ ผมคาดว่าจะมีการดีดกลับอย่างรวดเร็ว (Swift Bounce) ซึ่งจะเป็นการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นของบิทคอยน์อีกครั้ง เป้าหมายถัดไปคือการทะลุ 92,000 ดอลลาร์ และปูทางสู่การวิ่งยาวไปแตะ 100,000 ดอลลาร์ ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า” ฟาน เดอ ปอปเป ฟันธง
นอกจากนี้เขาให้เหตุผลสนับสนุนว่า ปัจจัยมหภาคกำลังเป็นใจ ทั้งการที่เฟดลดมาตรการดึงเงินกลับ (QT), การลดดอกเบี้ย และการขยายฐานปริมาณเงิน (Money Supply) ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นตัวเร่งวัฏจักรธุรกิจขาขึ้น
อย่างไรก็ตาม จุดตายที่ห้ามหลุดเด็ดขาดสำหรับฝั่งขาขึ้น (Bulls) คือแนวรับสุดท้ายที่ 86,000 ดอลลาร์ หากหลุดจากนี้ ภาพของการฟื้นตัวอาจต้องถูกพับเก็บและเข้าสู่โหมดปรับฐานยาวนานขึ้น
อย่างไรก็ตามความผันผวนในช่วงต้นสัปดาห์นี้เป็นเพียง “คลื่นใต้น้ำ” ก่อนพายุใหญ่ลูกสุดท้ายของปีจะมาถึง นักลงทุนควรจับตาผลการประชุมเฟดในคืนวันพุธนี้อย่างใกล้ชิด เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณนกหวีดเป่าเริ่มเกมสำหรับ “Santa Rally” ที่แท้จริง หรืออาจเป็นฝันร้ายส่งท้ายปีหากเฟดพลิกลิ้นไม่เป็นไปตามคาด