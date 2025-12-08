ป่วยหนัก ป่วยเบา เหมาจ่าย ด้วย “LHB OPD SAVER” จาก LH Bank สำหรับผู้ป่วยนอก คุ้มครองยาว 99 ปี เลือกวงเงินได้

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ยกระดับความอุ่นใจด้านสุขภาพให้แก่ลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริหารค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลแบบไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง ป่วยหนัก ป่วยเบา เหมาจ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยร่วมกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก “LHB OPD SAVER” ทางเลือกใหม่เพื่อการวางแผนสุขภาพอย่างมั่นใจ สำหรับลูกค้าที่มีอายุระหว่าง 20–70 ปี พร้อมคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ ตั้งแต่ 15,000 – 50,000 บาทต่อปี ครอบคลุมการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกได้ทุกโรงพยาบาลทั่วโลก อีกทั้งสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง สูงสุด 25,000 บาทต่อปี อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมความคุ้มค่า ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน
ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกัน “LHB OPD SAVER” สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือติดต่อสอบถามได้ที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ LH Bank Call Center โทร.1327 ศึกษารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th
หมายเหตุ
- เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- รับประกันภัยโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
- ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงผู้ให้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ เท่านั้น
คำเตือน ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง