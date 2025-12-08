CKP รับประกาศเกียรติคุณต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยมีนางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร (ขวามือ) เป็นผู้รับประกาศเกียรติคุณจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
โดยในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดพิธีมอบ Sustainability Disclosure Award 2568 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) โดยมีองค์กรได้รับรางวัล Sustainability Disclosure Recognition จำนวน 67 แห่ง ซึ่งประเด็นที่องค์กรเปิดเผยข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ การต้านทุจริต ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม และผลเชิงเศรษฐกิจ สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน