ที่ปรึกษาปูตินชี้เหมืองBTC“สินค้าส่งออกใหม่” แนะรวมคริปโตในดุลการชำระเงินของประเทศ

ที่ปรึกษาระดับสูงปูตินชี้การทำเหมืองบิตคอยน์เป็น “สินค้าส่งออกใหม่” ที่รัสเซียประเมินมูลค่าต่ำเกินจริง พร้อมเสนอรวมคริปโตในดุลการชำระเงินของประเทศ ขณะที่ผู้นำในอุตสาหกรรมเผยเหมืองบิตคอยน์ในรัสเซียทำรายได้ถึง 1,000 ล้านรูเบิลต่อวัน
แมกซิม โอเรชกิน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวในงานประชุมด้านการลงทุน “รัสเซีย คอลลิ่ง!” เมื่อไม่กี่วันนี้ว่า อุตสาหกรรมเหมืองบิตคอยน์ทำรายได้มหาศาล แต่กลับไม่ได้ถูกรวมในสถิติทางการแม้มีอิทธิพลต่อตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราก็ตาม
รัสเซียอนุญาตการทำเหมืองคริปโตเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2024 ซึ่งโอเรชกินระบุว่า อุตสาหกรรมนี้เป็น “สินค้าส่งออกใหม่” ที่รัสเซียประเมินมูลค่าต่ำเกินจริง
โอเรชกินแจงว่า ผลผลิตจากเหมืองขุดบีทีซีที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ และการที่บริษัทท้องถิ่นจำนวนมากใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการนำเข้าและการทำธุรกรรมระหว่างประเทศกำลังกำหนดทิศทางกระแสการค้าที่แท้จริงของรัสเซีย รวมถึงค่าเงินรูเบิลในขณะนี้ ดังนั้น เขาจึงต้องการให้รวมคริปโตในดุลการชำระเงินของประเทศ รวมถึงนำธุรกรรมเหล่านั้นไปคำนวณในการวัดมูลค่ากระแสการค้าและการเคลื่อนไหวของค่าเงิน
ความคิดเห็นของโอเรชกินบ่งชี้บทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์คริปโตในระบบเศรษฐกิจรัสเซีย ขณะที่ความท้าทายที่ช่องทางการชำระเงินดั้งเดิมเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแซงก์ชันของนานาชาติ กำลังผลักดันให้บริษัทรัสเซียเปิดรับบิตคอยน์และคริปโตสกุลอื่นมากขึ้น
โอเลก โอจิเอนโก ประธานบริหารเวีย นูเมรี กรุ๊ป เห็นด้วยว่า เหมืองบิตคอยน์มีบทบาทสำคัญมากในเศรษฐกิจรัสเซีย และเห็นได้ชัดว่า มอสโกไม่ได้มองว่า อุตสาหกรรมนี้เป็นแค่โปรเจ็กต์ทดลอง
เขาประเมินว่า โทเคนที่ขุดได้ในรัสเซีย รวมทั้งค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่นักขุดได้รับเฉพาะปีนี้น่าจะมีมูลค่าหลายหมื่นบีทีซี
มิคาอิล เบรซเนฟ ผู้ร่วมก่อตั้ง 51ASIC ซึ่งเป็นซัปพลายเออร์เหมืองบิตคอยน์ ประเมินว่า แต่ละวันเหมืองทั่วรัสเซียมีรายได้ราว 1,000 ล้านรูเบิล โดยเชื่อมโยงตัวเลขนี้กับสัดส่วนการประมวลผลระดับโลกของรัสเซียและราคาบิตคอยน์
เขายังบอกว่า เนื่องจากเหรียญที่ขุดได้นำไปชำระค่านำเข้าได้โดยตรง ดังนั้น การบันทึกกระแสเงินเหล่านั้นในสถิติของทางการจึงสามารถทำได้อย่างตรงไปตรงมา
การขุดเหมืองบิตคอยน์ในรัสเซียเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ลักซอร์ เทคโนโลยีประเมินว่า ปัจจุบัน รัสเซียควบคุมแฮชเรตบิตคอยน์ 15.5% ของทั่วโลก สูงสุดอันดับ 2 รองจากอเมริกา
ข้อมูลนี้ได้รับการตอกย้ำจากการเปิดเผยของเซอร์เก เบซเดลอฟ ประธานสมาคมเหมืองอุตสาหกรรมของรัสเซียที่ระบุว่า เหมืองในประเทศขุดบิตคอยน์ราว 55,000 บีทีซีในปี 2023 และราว 35,000 บีทีซีในช่วงหลังปรากฏการณ์ฮาฟวิ่งปี 2024
ตัวเลขเหล่านี้อธิบายว่า เหตุใดโอเรชกินจึงเรียกอุตสาหกรรมนี้ว่า “การส่งออกที่ซ่อนเร้น” เนื่องจากมีการนำบิตคอยน์ที่ขุดได้ไปขายนอกประเทศและเงินที่ไหลเข้ามีลักษณะคล้ายรายได้จากการส่งออกแบบดั้งเดิม
นักการเมืองรัสเซียระบุก่อนหน้านี้ว่า บริษัทท้องถิ่นใช้คริปโตในการชำระค่าการค้าข้ามพรมแดนมูลค่านับพันล้านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการแซงก์ชันของอเมริกาและยุโรป
ปัจจุบัน ธนาคารกลางและกระทรวงการคลังรัสเซียเห็นพ้องในการทำให้การชำระเงินด้วยคริปโตเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายสำหรับกิจกรรมเศรษฐกิจต่างประเทศ และมอสโกกำลังรันโครงการแซนด์บ็อกซ์หรือสนามทดสอบลับสำหรับบริษัทที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า การรวมสินทรัพย์คริปโตในข้อมูลสถิติของทางการอาจช่วยเพิ่มความโปร่งใสทางการเงินและนำเสนอกรอบกลยุทธ์เศรษฐกิจของรัสเซียที่ชัดเจนขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคริปโตของรัสเซียเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญมาก เนื่องจากรัสเซียอาจเป็นชาติแรกที่กำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของดุลการชำระเงิน นอกจากนั้นการดำเนินการดังกล่าวยังตอกย้ำว่า คริปโตกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้า รายได้ และการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศของรัสเซีย