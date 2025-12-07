“สมานนพพล รัตนธรรมทิตยา” เปิดวิสัยทัศน์ท่องเที่ยวไทย มุ่งสู่ความยั่งยืน - ก้าวทันโลกยุค AI

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างรายได้ การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินจากประเทศมหาอำนาจ มาตรการภาษีและการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยและภาคการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
นายสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ได้ร่วมบรรยายและเปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคต พร้อมแนวทางในการคว้าโอกาสใหม่เพื่อเสริมศักยภาพเศรษฐจกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในงานสัมมนาประจำปีของ iBusiness Forum 2026 ภายใต้หัวข้อ “Thailand Future Signal 2026 จับสัญญาณอนาคต ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทย”
นายสมานนพพล รัตนธรรมทิตยา ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) เผยถึงสิ่งสำคัญของการท่องเที่ยวไทยในอนาคตว่าต้องเน้นไปที่ความยั่งยืน
“การท่องเที่ยวไทย เป็นหนึ่งในพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในฐานะผู้ประกอบการ เราเป็นตัวแทนที่เจอ Tour operator หรือ ผู้ประกอบการทัวร์ Travel Agency อื่น ๆ ที่เข้ามาในไทย เช่น โรงแรม ที่พัก อยู่ในกลุ่ม CF-Hotels (Carbon Footprint Hotels) ไหม? รถที่ใช้เป็น EV ได้ไหม? การลดการใช้พลาสติก คุณทำอะไรกันได้บ้างไหม? เช่น เราเดินทางด้วยรถบัส เราก็ต้องนำเสนอกับ Tour operator หลัก เขาต้องการลดการใช้พลาสติก เพราะลูกค้าของเขาจะนำแก้วมาเอง เราก็ต้องมีจุดที่เขาสามารถรีฟิลน้ำได้ รวมถึงบนรถบัสด้วย ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดหลักเหมือนกันที่ Tour operator เขามอง”
“มาตรฐานของตัวโครงการ CF-Hotels ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำขึ้นมา ผมมองว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการท่องเที่ยว เราจะต้องปรับโครงสร้าง และต้องเตรียมตัวว่า Tour operator ต่อไป เขาจะบุ๊คกับบริษัททัวร์ที่มองเรื่อง Green เราจะต้องพัฒนาบุคลากร เช่น มัคคุเทศก์ ดื่มขวดน้ำพลาสติกต่อหน้านักท่องเที่ยวก็ต้องมีแก้วน้ำพกพาเป็นของตนเอง เป็นหลักทางเลือกอีกทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างความสมดุลในรันท่องเที่ยว อย่างเวลาเราจัดเส้นทางท่องเที่ยว เราสามารถทำให้เขารู้สึกว่าเขามาท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่ท่องเที่ยวเชิงล้างผลาญ ไม่ได้มาทำลายสิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย”
โดย นาย สมานนพพล รัตนธรรมทิตยา ยังได้กล่าวอีกว่า นอกจากนี้การท่องเที่ยวได้จับมือกับร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก กลุ่มภาคธุรกิจหลากหลายแห่ง อาทิ Grab ปตท.หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ(BDMS) เป็นต้น
“ประเทศไทยเป็นจุดมุมมองหลักในเอเชีย เขาจะมองว่าประเทศไทยทำอะไร เขาจะทำตาม เราต้องสร้าง Strategy ใหม่ ในเรื่อง Green Model ท่องเที่ยว เราจะหามาตรฐานใดที่จะสามารถทำให้ Tour operator มั่นใจในการเข้ามาในท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งภาคเอกชนของเราก็ร่วมมือกัน”
“อย่างตอนนี้เราได้คุยกับทาง Grab อยู่แล้วว่า อยากให้ช่วยเสริมรถตู้ EV เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพราะว่าถ้าเรามีตัวนี้ จะเป็นจุดขายของประเทศไทยจุดใหม่ ซึ่งเอเชียยังไม่มีใครทำ ผมต้องขอขอบคุณ Grab มาก ๆ ที่มีแอปพลิเคชันและมีรถ โดยเฉพาะได้ทราบมาว่า Grab เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีการจ่ายภาษีให้กับไทย ฉะนั้นทุกบาทที่เราใช้ Grab ประเทศไทยก็จะได้ภาษี”
“หรือ ปตท. ผมอยากให้ทำตัว EV Station Plus เพิ่มขึ้นเพราะตลาดโดเมสติก (domestic) ในการเดินทางต้องการจุดมั่นใจในการเติม จากที่เราลองจัดทริปอะไรหลากหลาย เราอาจจะทำเป็นเกมบ้าง เป็น EV Station Plus Hunting เพื่อให้เขารู้ว่าจุดไหนบ้างที่สามารถนำรถไฟฟ้าไปเติมพลังงานได้”
“ส่วนโรงพยาบาลกรุงเทพ ในฐานะที่ท่านมีโรงพยาบาลกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท่านอาจจะช่วยสร้างตัวชุมชน นำผลิตผลของชุมชน เช่น ผักหรือผลไม้บางอย่างที่สามารถนำมาทำเป็นเรื่อง Detox Wellness ได้ อาจจะจับความมั่นใจกับทางแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก เพื่อให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ร่วมกับทางโรงพยาบาล และเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เป็น Green ทางเลือกหนึ่ง”
“ภาคการท่องเที่ยว เราไม่ได้คุยเป็น FORUM ปี 2026 เพราะตอนนี้เราจะขายโปรแกรมทัวร์ ขายเส้นทาง เราต้องร่วมกับชุมชน ซึ่งเราคิดไปถึงปี 2027 แล้วครับ”
นอกจากนี้ ผู้บริหารสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ยังได้มองว่าการใช้ AI เข้ามาเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยได้มีส่วนร่วมจะทำให้การท่องเที่ยวสนุกมากยิ่งขึ้น
“ในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่สำคัญ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถือเรา เราอยากให้ AI เข้ามาทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกว่าเป็นการเล่นเกม เช่น เดินทางครั้งนี้ฉันปลูกต้นไม้ไปแล้วกี่ต้น พักโรงแรมนี้ลดคาร์บอนฟุตปรินท์ไปได้เท่าไหร่ จุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวรู้สึกสนุกกับการมาเที่ยวในเมืองไทยครับ”