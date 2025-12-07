อัปเดตพอร์ต ดร."นิเวศน์-ไพบูลย์" 2 เซียนหุ้นรุ่นใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 5 พันล้าน

ช่วงหลังๆ มีเซียนหุ้นรุ่นใหม่ผุดขึ้นมาในโลการลงทุนมากหน้าหลายตา แต่ชื้อชั้นของเซียนหุ้นรุ่นเก๋า รุนใหญ่ อย่าง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 2 คู่หูนักลงทุนชื่อดังจากรั้วจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ยังคงได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความสนใจจากสาธารณชนเรื่อยมา วันนี้มาอัปเดตพอร์ต ดร."นิเวศน์- ไพบูลย์"
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และครอบครัว ถือ5 หลักทรัพย์ มูลค่ารวม 4.58 พันล้านบาท
1.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ถือ 1 ราย มูลค่า 1.94 พันล้านบาท (วันปิดสมุด 7/5/68) คือ นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 45,000,000 หุ้น หรือ 0.50% ,ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 43.00 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -22.87%,ผลตอบแทนปันผล 3.16%
2.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ถือ 3 ราย มูลค่ารวม 1.73 พันล้านบาท (วันปิดสมุด 15/9/68) คือ ดร.นิเวศน์ ถือ14,000,000 หุ้น หรือ1.34% มูลค่า 805 ล้านบาท ,น.ส.พิสชา ถือ 8,000,000 หุ้น หรือ 0.76% มูลค่า460ล้าน บาท ,นาง เพาพิลาสถือ8,000,000 หุ้น หรือ 0.76% มูลค่า 460 ล้านบาท,ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 57.50 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ +13.86%,ผลตอบแทนปันผล 5.74%
3.QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ถือ 2 ราย มูลค่ารวม 528 ล้านบาท (วันปิดสมุด1/9/68) คือ ดร.นิเวศน์ ถือ 250,000,000 หุ้น หรือ 2.33% มูลค่า 330 ล้านบาท ,น.ส.พิสชา ถือ 150,000,000 หุ้น หรือ1.40% มูลค่า 198 ล้าบาท,ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 1.32 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -23.26 %,ผลตอบแทนปันผล 8.33%
4.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือ 1 ราย มูลค่า 275 ล้านบาท (วันปิดสมุด 14/3/68)คือ น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 10,000,000หุ้น หรือ 0.73% ,ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 27.50 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -23.61%,ผลตอบแทนปันผล 3.82%
5.MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือ 1 ราย มูลค่า 109 ล้านบาท (วันปิดสมุด 5/11/68) คือ นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร 10,000,000หุ้น หรือ 1.26% ,ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 10.90 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ +1.87%,ผลตอบแทนปันผล 8.81%
ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และครอบครัว ถือ 13 หลักทรัพย์ มูลค่ารวม 757,381,748 บาท (757 ล้านบาท)
1.KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ถือ 2 ราย มูลค่ารวม 350,765,886 บาท (วันปิดสมุด27/8/68) คือ ดร. ไพบูลย์ 14,737,882 หุ้น หรือ 6.70% มูลค่า 313,916,886 บาท,น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 1,730,000 หุ้น หรือ 0.79% มูลค่า 36,849,000 บาท,ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 21.30 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -34.46%,ผลตอบแทนปันผล 6.57%
2.CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 89,092,400 บาท ถือ 65,994,371 หุ้น หรือ 5.80% (วันปิดสมุด 6/05/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 1.35 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -52.28%,ผลตอบแทนปันผล 2.63%
3.MEDEZE บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 63,500,000 บาท ถือ10,000,000 หุ้น หรือ 0.94% (วันปิดสมุด24/11/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 6.35 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -28.65%,ผลตอบแทนปันผล 2.52%
4.UAC บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา ถือมูลค่า 52,958,444 บาท ถือ 20,060,017 หุ้น หรือ 3.00% (วันปิดสมุด 18/3/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 2.64 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -14.29%,ผลตอบแทนปันผล 18.94%
5.TRP บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 44,204,832 บาท ถือ 10,232,600 หุ้น หรือ 2.92% (วันปิดสมุด 8/5/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 4.32 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -50.63%,ผลตอบแทนปันผล 4.91%
6.VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 43,703,269 บาท ถือ 5,297,366 หุ้น หรือ 0.87% (วันปิดสมุด 14/3/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 8.25 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -1.20%,ผลตอบแทนปันผล 3.03%
7.AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) นางวราณี เสรีวิวัฒนา (ภรรยา ดร.ไพบูลย์) ถือมูลค่า 38,860,000 บาท ถือ 6,700,000 หุ้น หรือ 1.22%(วันปิดสมุด 22/8/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 5.80 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -30.54%,ผลตอบแทนปันผล 11.55%
8.MANRIN บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 27,491,400 บาท ถือ 1,018,200 หุ้น หรือ 3.78% (วันปิดสมุด 13/3/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 27.00 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -11.48%,ผลตอบแทนปันผล -%
9.THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 16,713,644 บาท ถือ 16,070,812 หุ้น หรือ 2.59% (วันปิดสมุด11/3/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 1.04 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -35.00%,ผลตอบแทนปันผล -%
10.CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา ถือมูลค่า 14,500,000 บาท ถือ 50,000,000 หุ้น หรือ 3.68%(วันปิดสมุด14/03/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 0.29บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่-34.09%,ผลตอบแทนปันผล -%
11.KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า9,188,700 บาท ถือ32,700หุ้น หรือ 0.55% (วันปิดสมุด 11/4/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด281.00 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ +0.36%,ผลตอบแทนปันผล 4.45%
12.ASN บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดร.ไพบูลย์ ถือมูลค่า 5,353,173 บาท ถือ 5,756,100 หุ้น หรือ3.07%(วันปิดสมุด13/03/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 0.93 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่ -43.98%,ผลตอบแทนปันผล -%
13.BTW บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา (ลูกสาว) ถือมูลค่า 1,050,000 บาท ถือ 10,506,300 หุ้น หรือ 1.39% (วันปิดสมุด13/3/68),ราคา ณ 4 ธ.ค.68 ปิด 0.10 บาท,ผลตอบแทนราคา YTD ของหุ้นอยู่ที่-54.55%,ผลตอบแทนปันผล -%