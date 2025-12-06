ผู้ถือหุ้น AOT แสนคนฟื้นชีวิตใหม่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ฟื้นคืนสู่ความคึกคักเต็มรูปแบบ โดยมีข่าวดีเข้ามาพร้อมกันถึง 2 เด้ง กระตุ้นให้ราคาพุ่งทะยาน สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ ทำให้นักลงทุนที่ถือหุ้นไว้นับแสนร้ายมีความรู้สึกเบิกบานขึ้นทันที
ข่าวดีที่พุ่งเข้ามาพร้อมกัน 2 ด้านคือ การปรับสัญญาสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรีกับ บริษัท คิงส์เพาเวอร์ ซึ่งทำให้ AOT มีรายได้เพิ่มขึ้น และการปรับอัตราค่าใช้บริหารสนามบินผู้โดยสารขาออก จาก 730 บาท เพิ่มเป็น 1,120 บาท หรือเพิ่มขึ้นอีก 39 บาทต่อคน จนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต่างปรับขึ้นแนวโน้มผลประกอบการที่เติบโตขึ้น
หุ้น AOT ดีดตัวขึ้นอย่างร้อนแรง ทันทีที่เปิดการซื้อขาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนจะปิดที่ 53 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท หรือเพิ่มขึ้น 11.58 % มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 6,403.94 ล้านบาท
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา AOT เคยสร้างจุดสูงสุดที่ 62 บาท ก่อนจะถูกเทขาย จนราคาทรุดลงต่อเนื่อง และลงไปต่ำสุดที่ 26.75 บาท เนื่องจากความกังวลรายได้จากร้านค้าปลอดภาษีจะลดลง และบริษัท คิงส์เพาเวอร์ ขอเลื่อนการชำระหนี้ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยต่ำกว่าความคาดหมาย
นักลงทุนจำนวนไม่น้อย ช้อนซื้อหุ้น AOT มาตลอดทางขาลง และราคาระดับ 30 บาท น่าจะมีการช้อนเก็บกันอย่างแน่น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมได้เข้าซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนเดิม แต่เมื่อราคาทรุดลงมาแถวระดับ 26 บาท นักลงทุนส่วนใหญ่ถอดใจแล้ว ไม่กล้าช้อนซื้อ
ราคาเป้าหมาย AOT โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ขยับขึ้นไปหมด โดยฝ่ายวิจัย 19 โบรกเกอร์ ได้ออกบทวิจัย ประเมินราคาเป้าหมายหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 48 บาท แต่บางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายที่ 34 บาท ขณะที่บางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายที่ 56 บาท ซึ่งส่วนใหญ่มีคำแนะนำให้นักลงทุนซื้อเก็บ
จากภาวะหัวทิ่มหัวตำ อยู่ในช่วงขาลงมายาวนาน AOT กลับมาเชิดหัวขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับการคาดหมายแนวโน้มผลประกอบการที่สดใส ราคาหุ้นตอบรับปัจจัยบวก นักลงทุนแห่เข้ามาลุยเก็บหุ้นรอบใหม่ เพียงแต่ขาขึ้นรอบนี้ จะวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนเท่านั้น เพราะราคาเริ่มเข้ามาใกล้ราคาเป้าหมายสูงสุดที่บีรกเกอร์บางสำนักให้ไว้แล้ว
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย AOT มีทั้งสิ้น 96,687 ราย ซึ่งกำลังรู้สึกมีความหวังขึ้นมาใหม่ เพราะส่วนใหญ่ติดหุ้นต้นทุนสูง และแบกภาระขาดทุนมานาน เมื่อราคาทะยานมาระดับ 53 บาท จึงแบกขาดทุนน้อยลง หรือบางส่วนเริ่มได้ทุนคืนมาแล้ว แต่ก็ยังอยากจะเห็นหุ้นตัวนี้ ขยับขึ้นไปต่อเนื่อง
ค่า พี/อี เรโช ขยับขึ้นไปที่ 41 เท่าแล้ว ซึ่งถือว่าราคาหุ้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ถูกนัก เพียงแต่การคาดหมายแนวโน้มการเติบโตของประกอบการเท่านั้นที่ทำให้นักลงทุน กล้าสู้กับราคาที่เข้าใกล้เส้นแพง
อย่างไรก็ตาม ข่าวร้ายเกี่ยวกับหุ้น AOT ได้จางหายไปแล้ว มีแต่ข่าวดี ๆ ที่เข้ามาแทน แต่ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง จะถือว่า ในระยะสั้น ราคาหุ้นซึมซับรับข่าวดีมากเกนไปหรือไม่
เพราะถ้าซึมซับรับข่าวดีเต็มอิ่มแล้ว อาจช้าไปหน่อยสำหรับนักลงทุนที่จะวิ่งเข้าไปไล่ซื้อหุ้น AOT