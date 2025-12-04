GULF ผนึก Eni บริษัทพลังงานอิตาลี ลงนามสัญญาซื้อขาย LNG สอดรับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GULF” นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Sale and Purchase Agreement) กับ Eni S.p.A. (“ENI”) Eni เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อิตาลี มีรัฐบาลอิตาลีเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 50,000 ล้านยูโร โดยเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำของโลก มีประสบการณ์ยาวนานในการดำเนินธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมการสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ การกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การค้าก๊าซธรรมชาติเหลว การผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งการลงนามสัญญาครั้งนี้ เป็นการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวและจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าภายใต้กลุ่มบริษัท GULF เป็นระยะเวลา 10 ปี ในปริมาณไม่เกิน 0.8 ล้านตันต่อปี โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือนมกราคม 2570 โดยมี นายคริสเตียน ซินญอเรตโต Director Global Gas and LNG, Eni ร่วมลงนามในครั้งนี้
ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท GULF ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Shipper License) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในปริมาณไม่เกิน 7.8 ล้านตันต่อปี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และได้ดำเนินธุรกิจนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งการลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่าง GULF และ Eni ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซึ่งจะช่วยกระจาย
แหล่งที่มาของการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว เพิ่มเสถียรภาพด้านราคาและปริมาณ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว ช่วยสนับสนุนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศโดยรวมต่อไป