ทีทีบีโชว์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต-บัตรกดเงินสดโต23%-รับอานิสงส์แคมเปญiPhone 17เดินหน้าขยายคนรุ่นใหม่

ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)หรือ ทีทีบี เผยข้อมูลล่าสุด พฤติกรรมผู้บริโภคยุคจัดการกระแสเงินสด พบยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ttb เติบโตต่อเนื่อง 23% จากแคมเปญ iPhone 17 สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่เลือกใช้ทีทีบีเป็นบัตรหลัก พร้อมเดินหน้าขยายฐานสู่คนรุ่นใหม่ด้วยแคมเปญที่ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายและมอบความคุ้มค่าในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย ประธานกลุ่ม กลยุทธ์ลูกค้าบุคคลทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ยอดผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต ttb เติบโต 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มต่อเนื่อง 3 ไตรมาสติดต่อกัน ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่าย เช่น ประกัน ห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งออนไลน์ ท่องเที่ยว และแกดเจ็ต ซึ่งจากที่ธนาคารออกโปรโมชันแคมเปญ iPhone 17 ทำสถิติยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ttb สูงสุดเมื่อเทียบกับ iPhone 16 ในปี 2567 โดยกลุ่มอายุ 30–39 ปี เป็นฐานลูกค้าหลัก สะท้อนบทบาทของทีทีบีกับแผนการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เล็งเห็นว่าบัตรเครดิต ttb เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้การใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากกลยุทธ์ที่ชัดเจนของทีทีบีในการสร้างคุณค่าให้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดเป็นเครื่องมือวางแผนทางการเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระระยะสั้นและวางแผนชำระระยะยาวได้ยืดหยุ่น พร้อมโปรโมชันที่สอดคล้องไลฟ์สไตล์ลูกค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ AIS Shop และ AIS Telewiz และพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั่วประเทศ ทั้ง True, Dtac, Studio7, BaNANA, Advice, Advice iStore, iStudio by Copperwired, UStore by Copperwired, dotlife, Tech House, iStudio by SPVi, Mobi by SPVi, U.Store by SPVi, iStudio by Uficon, U•Store by Uficon, Power Buy, Jaymart, IT City, J.I.B. และ TG ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงโปรโมชันได้ง่ายขึ้นในทุกช่องทางทั้งหน้าร้านและออนไลน์
ล่าสุดทีทีบีมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb บัตรเครดิต ttb Global House บัตรเครดิต ttb Disney และบัตรกดเงินสด ttb เมื่อซื้อ iPhone 17 ทุกรุ่นที่ร่วมรายการ รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และยังสามารถแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และมียอดแบ่งชำระ 0% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2569