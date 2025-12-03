ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.90- แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนครั้งใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้( 3ธ.ค.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนครั้งใหม่ที่ 31.855 ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 31.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.01 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่น นำโดย เงินเยนและเงินหยวน ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังคงอ่อนค่าลงตามการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้ นอกจากนี้ เงินบาทยังมีแรงหนุนตามปัจจัยทางเทคนิคหลังแข็งค่าผ่านแนว 32.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ได้อีกครั้งในวันนี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 229 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 923 ล้านบาท
ส่วนค่าเฉลี่ย Indicative forward points ของธุรกรรมระยะ 3 เดือนสำหรับผู้ประกอบการที่มีรายได้ 50-200 ล้านบาทต่อปี รายงานข้อมูล ณ 10.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2568 จากเว็บไซต์ ธปท. อยู่ที่ -22.69 สำหรับผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า) และที่ -20.06 สำหรับผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ฯ ล่วงหน้า)
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวขอเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ