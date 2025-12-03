ไบแนนซ์ปรับทัพใหญ่ ดึง ยี่เหอ นั่ง Co-CEO ผนึกกำลังรุกตลาดโลก

ไบแนนซ์ ยักษ์ใหญ่กระดานเทรดคริปโตฯ เบอร์หนึ่งของโลก ประกาศปรับโครงสร้างบริหารครั้งสำคัญกลางเวที Binance Blockchain Week แต่งตั้ง “ยี่เหอ” ผู้ร่วมก่อตั้งและแม่ทัพฝ่ายการตลาด ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) เคียงคู่ “ริชาร์ด เทง” หวังผสานจุดแข็งระหว่างดีเอ็นเอคริปโตฯ ขนานแท้กับความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงิน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การขยายอาณาจักรสู่ตลาดโลกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืน
บนเวทีการประชุมระดับโลก Binance Blockchain Week เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ริชาร์ด เทง (Richard Teng) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance ได้ประกาศข่าวดังกล่าวด้วยตนเอง โดยระบุว่าการก้าวขึ้นมารับตำแหน่งของ ยี่เหอ (Yi He) ถือเป็น “พัฒนาการตามธรรมชาติ” (Natural Progression) ที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเธอเปรียบเสมือนเสาหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรมาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง
ริชาร์ด เทง ขยายความว่า ในฐานะอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Co-CEO นั้น ยี่เหอ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขยายฐานชุมชนผู้ใช้งานของ Binance ให้แข็งแกร่ง และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จนทำให้แพลตฟอร์มผงาดขึ้นเป็นผู้นำตลาด
ผสานพลัง ‘หยิน-หยาง’ สองขั้วผู้นำเพื่อหนึ่งเป้าหมาย
ยี่เหอ เปิดเผยวิสัยทัศน์ว่า การบริหารงานแบบซีอีโอร่วม (Co-CEO) จะช่วยให้องค์กรดึงศักยภาพจากมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย ริชาร์ด เทง จะนำประสบการณ์อันโชกโชนในตลาดการเงินที่มีกฎระเบียบกำกับดูแล (Regulated Markets) มาเสริมทัพ ในขณะที่ตัวเธอเองมีความเป็น “Crypto Native” หรือผู้ที่เติบโตและเข้าใจพลวัตของโลกคริปโตฯ อย่างลึกซึ้ง โดยได้ร่วมก่อตั้ง Binance มาพร้อมกับ ฉางเผิง จ้าว (CZ) ตั้งแต่ปี 2560
เจาะลึกปูมหลังสองแม่ทัพ "จากผู้คุมกฎสู่ผู้บุกเบิก"
ริชาร์ด เทง ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งซีอีโอเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2567 ภายหลังจากที่ CZ ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ โดยก่อนหน้านั้นเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตลาดภูมิภาคนอกสหรัฐฯ เส้นทางอาชีพของเทงเต็มไปด้วยประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและกำกับดูแล เริ่มจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทระดับ Big Four อย่าง Price water house Coopers (PwC) ก่อนจะเบนเข็มเข้าร่วมงานกับ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) นานถึง 13 ปี โดยดำรงตำแหน่งระดับสูงรวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
ในทางกลับกัน ยี่เหอ คือผู้คร่ำหวอดในวงการคริปโตฯ มานานกว่าทศวรรษ เธอไม่เพียงแต่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ในปี 2560 แต่ยังเคยร่วมก่อตั้ง OkCoin ในปี 2557 (ปัจจุบันคือกระดานเทรด OKX) นอกจากนี้ เธอยังนั่งแท่นบริหาร Binance Labs โครงข่ายธุรกิจด้านการลงทุน (Venture Capital) ของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2565 รวมถึงกุมบังเหียนกลยุทธ์ธุรกิจ การตลาด และแบรนด์ทั้งหมด
ข้อมูลจาก The Wall Street Journal เมื่อปี 2566 ยังระบุว่าเธอถือหุ้นอย่างน้อย 10% ในบริษัทโฮลดิ้งที่จดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนซึ่งเกี่ยวข้องกับ Binance อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การระดมทุนที่ผลักดันมูลค่าบริษัทให้พุ่งทะลุ 3 พันล้านดอลลาร์ในอดีต
รุกฆาตตลาดสถาบัน "ปูพรมบริการครบวงจร"
นอกจากการปรับโครงสร้างผู้นำ Binance ยังเดินหน้าขยายธุรกิจเชิงรุกเจาะกลุ่มลูกค้าสถาบันอย่างหนักหน่วง โดยตั้งแต่ พฤศจิกายนเปิดตัวบริการสไตล์ “Concierge” เพื่อดูแลสำนักงานครอบครัว (Family Offices) ผู้จัดการกองทุน และกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับคริปโตฯ พร้อมทั้งเริ่มยอมรับกองทุน USD Institutional Digital Liquidity ของ BlackRock เป็นหลักประกันนอกกระดาน (Off-exchange collateral) ช่วยให้สถาบันสามารถเทรดได้โดยที่สินทรัพย์ยังอยู่กับผู้ดูแลรับฝาก
ขณะที่ในเดือน กันยายน ได้เปิดตัวโซลูชัน “Crypto-as-a-service” สำหรับธนาคาร โบรกเกอร์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้บริการคริปโตฯ แก่ลูกค้าของตน
ส่วนเดือน สิงหาคม ได้มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับ BBVA ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสเปน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับฝากสินทรัพย์อิสระสำหรับลูกค้า
อย่างไรก็ตาม การขยับตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Binance ในการเชื่อมต่อโลกการเงินดั้งเดิมเข้ากับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การนำทัพของสองซีอีโอที่มีส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดในเวลานี้