BAM ขยายมาตรการช่วยลูกค้าภาคใต้ พักชำระหนี้ - ชะลอบังคับคดี - การขายทอดตลาด นาน 6 เดือน

BAM ห่วงใยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ภาคใต้ พร้อมขยายมาตรการเพิ่มเติมหลังลงพื้นที่พบความเสียหายในวงกว้าง ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ ชะลอการบังคับคดี และการขายทอดตลาด นาน 6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้า
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ภาคใต้ ว่า ก่อนหน้านี้ BAM ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยมาตรการพักชำระหนี้ 3 เดือน แต่จากการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน และพนักงาน พบว่ามีผู้ที่รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเป็นพักชำระหนี้ นาน 6 เดือน ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงออกมาตรการชะลอการบังคับคดี และการขายทอดตลาด นาน 6 เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
“BAM มีความห่วงใยลูกค้าในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และภาคใต้ จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติม พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า พร้อมทั้งเรื่องเดือดร้อนอื่นๆ เข้ามาเพื่อส่งเรื่องขออนุมัติให้ความช่วยเหลือในด้านการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ สำหรับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าต่อไป”
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ Call Center 02-630-0700 สำนักงานใหญ่ หรือทางเว็บไซต์ www.bam.co.th, FB และ Line : Bam Thailand.