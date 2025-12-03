ASP ชี้ สถิติปีไหนบจ.ซื้อหุ้นคืนมาก ช่วยหนุน SET ปีต่อไปเด้งแรง

เอเซียพลัส เผยสถิติ การซื้อหุ้นคืนของ บจ. ปีไหนซื้อหุ้นคืนหนักเป็นพิเศษ จะช่วยหนุน SET ฟื้นแรงในปีถัดไป ระบุปีนี้ เห็นสัญญาณทยอยซื้อหุ้นจากยอดรวม 3.36 หมื่นล้านบาท จำนวน 81 บจ. มากที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ พร้อมแนะนำซื้อ 3 หุ้น BDMS, CPF และ AW เหตุพื้นฐานแกร่ง รายใหญ่สะสม
บทวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส จำกัด เปิดเผยว่า แม้ในปี 2568 ตลาดหุ้นไทย (SET) จะติดลบ 9% และถือว่าลงมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ด้วยมูลค่าซื้อขายเบาบาง แต่เห็นสัญญาณการเก็บสะสมหุ้นชัด จากจำนวนบริษัทที่มีการซื้อหุ้นคืนรวม 81 บริษัท มูลค่ารวม 3.36 หมื่นล้านบาท มากที่สุดเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ เช่น CPALL, KKP, CPF, KBANK, BA, STGT, PTT, BTG เป็นต้น จึงคาดหวังว่าปี 69 SET จะปรับตัวสูงขึ้น
ทั้งนี้หากดูสถิติในอดีต พบว่าปีไหนที่ บจ. ซื้อหุ้นคืนมาก ปีถัดไป SET มีโอกาสรีบาวน์ อาทิ
- ปี 2013 ซื้อสะสม 1.1 หมื่นล้านบาท ปี 2014 SET + 15%
- ปี 2016 ซื้อสะสม 9.0 พันล้านบาท ปี 2017 SET +14%
- ปี 2020 ซื้อสะสม 2.4 หมื่นล้านบาท ปี 2021 SET +14%
- ปี 2025 ซื้อสะสม 3.4 หมื่นล้านบาท ปี 2026 SET +?%
พบผู้บริหาร-นลท.รายใหญ่ เริ่มทยอยซื้อหุ้นเพิ่ม
นอกจากนี้ ผู้บริหารและนักลงทุนรายใหญ่หลายรายเริ่มทยอยเข้าซื้อเพิ่ม ปรากฎการณ์การทยอยสะสมดังกล่าว ในอดีตมักหนุนหุ้นให้ปีถัดไปฟื้นขึ้นได้
ด้านกลยุทธ์จึงแนะนำเน้นเก็บหุ้นที่มีสัญญาณสะสมจากนักลงทุนรายใหญ่ และมีพื้นฐานแข็งแรง เช่น BDMS, CPF และ AWC
8 รายชื่อหุ้นที่บริษัทซื้อเยอะในปี 68 (YTD)
อันดับ หุ้น มูลค่าซื้อสุทธิ ทุนเฉลี่ย ราคาปัจจุบัน %Premium/Discount
1 CPALL 1,108,046,325 47.17 44.25 -6.20%
2 KKP 999,967,326 63.03 65.5 3.90%
3 CPF 748,837,310 21.05 20.8 -1.20%
4 KBANK 573,135,600 188.5 190 0.80%
5 BA 361,447,908 13.66 14.5 6.10%
6 STGT 301,619,010 7.14 7.65 7.20%
7 PTT 231,750,000 33.06 31.25 -5.50%
8 BTG 196,611,740 17.84 17.7 -0.80%
ที่มา : BLOOMBERG, สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส (1 ม.ค. –1 ธ.ค. 68)