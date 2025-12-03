ก.ล.ต.อำนาจล้นฟ้าฟัน “แอน จักรพงษ์” / สุนันท์ ศรีจันทรา

การให้สัมภาษณ์ของนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) โดยยืนยันว่า ไม่มีอำนาจสั่งห้าม “แอน จักรพงษ์” หรือนายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)หรือ JKN หนีออกนอกประเทศ ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า
ก.ล.ต.ไม่มีอำนาจสั่งห้าม “แอน จักรพงษ์” หอมเงินหลายพันล้านบาทที่ปล้นจากนักลงทุนในตลาดหุ้น เผ่นหนีความผิดออกนอกประเทศได้จริงหรือ
เพราะคดีที่สร้างความเสียหายร้ายแรงในตลาดหุ้นหรือการกระทำความที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนในวงกว้าว ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ให้อำนาจ ก.ล.ต. ในการอายัดทรัพย์กระทำความผิด และสามารถสั่งห้ามผู้กระทำผิดเดินทางออกนอกประเทศ
และอำนาจที่ ก.ล.ต.มีอยู่ เคยถูกนำมาใช้แล้ว ในคดีการแต่งบัญชีงบการเงิน บริษัท สตาร์ค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ซึ่งสร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท
คดีหุ้น STARK ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 10 ราย นำโดยนายชนินทร์ เย็นสุขใจ นายวนรัช ตั้งคารวคุณ ร่วมกันแต่งบัญชีงบการเงิน และอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ มาตรา 267 สั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา 15 วัน รวมทั้งอายัดทรัพย์เป็นเวลา 180 วัน
การกระทำผิดที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของประชาชนในวงกว้าง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าผู้กระทำความผิดจะยักย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินออกไป รวมทั้งมีเหตุตุฉุกเฉินอันควรสงสัยว่า บุคคลทึ่กระทำผิดจะหลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ก.ล.ต.สามารถร้องขอต่อศาลอาญาเพื่อออกคำสั่งห้ามมิให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและอายัดทรัพย์ตามมาตรการ 267 ได้
ผู้บริหาร STARK ที่ร่วมกันแต่งบัญชีงบการเงิน แหกตานักลงทุน จนเกิดความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งวันนี้หลายคนยังถูกจองจำในคุก เจออำนาจของ ก.ล.ต.มาแล้ว
แต่ทำไม “แอน จักรพงษ์” จึงรอด ซึ่งคงไม่มีใครตำหนิ ก.ล.ต.ว่า เลือกปฏิบัติ แต่คงมีการตั้งคำถามว่า ก.ล.ต. มีความบกพร่องในการทำงานหรือไม่ มีการตัดสินใจใช้อำนาจเด็ดขาดที่อืดอาดล่าช้า จนปลายอให้อาชญากรตัวฉกาจของตลาดหุ้น หนีลอยนวลออกนอกประเทศหรือไม่
ปล่อยผู้ลงทุนจำนวนหลายหมื่นคนที่ถูกแม่มดแห่ง JKN ปล้นไปจนหมดตัว โดย ก.ล.ต.ไม่ใช้อำนาจ อายัดทรัพย์ และห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ในทันทีที่กล่าวโทษ “แอน จักรพงษ์” ในความผิดแต่งบัญชีงบการเงิน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568
ถ้า ก.ล.ต. ใช้อำนาจตามมาตรา 267 เช่นเดียวที่ใช้กับผู้บริหาร STARK แอน จักรพงษ์ อาจหมดโอกาสหนี ทรัพย์สินที่โกงไป บางส่วนอาจอายัดไว้ทัน เพื่อนำมาแบ่งปันกับนักลงทุนที่เสียหาย
แต่ “แอน จักรพงษ์” หอบเงินหนีไปหมดแล้ว JKN จึงเหลือแต่ซาก ไม่มีทรัพย์สินอะไรไว้เพื่อเยียวยานักลงทุน
เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน มีความสับสนในอำนาจตัวเองหรือไม่ ในอดีตผู้บริหาร JKN ซึ่งอาจต้องไปเปิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฯ อ่านโดยละเอียดอีกครั้ง เกี่ยวกับอำนาจในการระงับยับยั้งความเสียหายไม่ให้กระจายในวงกว้าง ในความผิดร้ายแรงที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนก่อขึ้น
เพราะกฎหมายให้อำนาจ ก.ล.ต.อย่างล้นฟ้า ถ้าพบว่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนก่อความผิดร้ายแรง สร้างความเสียหายให้ประชาชนในวงกว้าง โดยร้องขอต่อศาลอายัดทรัพย์และห้ามผู้กระทำผิดเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้
แต่คดีผู้บริหาร JKN ก.ล.ต. กลับงุ่มง่าม ไม่สั่งยึดทรัพย์ “แอน จักรพงษ์” ไม่สั่งห้ามออกนอกประเทศ และยังแก้ตัวว่า ไม่มีอำนาจ สร้างความสับสนให้ประชาชนเสียอีก