บิทคับ คว้า 1 ใน 8 องค์กรขับเคลื่อนพัฒนาประเทศโดดเด่นแห่งปี จากงาน SPOTLIGHT DAY 2025

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ SPOTLIGHT Outstanding Contributor in Innovation ที่มอบให้แก่ผู้ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีในด้านนวัตกรรม จากงาน SPOTLIGHT DAY 2025 ภายใต้ “New World Order เศรษฐกิจไทยในระเบียบโลกใหม่” ซึ่งจัดโดย บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (AMARIN TV) โดยคัดเลือก 8 องค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ (Health & Wellness) และด้านความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งเป็น 3 ด้านสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทย
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา เปิดเผยว่า “รางวัลแห่งเกียรตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบิทคับ กรุ๊ป ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยกว่า 7 ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้มีเป้าหมายแค่การเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างระบบนิเวศที่ปลอดภัย โปร่งใส และเข้าถึงได้สำหรับคนไทยทุกคน นอกจากนี้ เรามุ่งยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน เทคโนโลยี รวมถึงทิศทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับคนไทยอยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสใหม่ในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงมีความสามารถที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ รางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกต่อไป”
บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่มอบให้ บิทคับยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ให้กับคนไทย เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแรงและมั่นคงให้กับประเทศไทย