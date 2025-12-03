PANEL ส่งซิก Q4 โตแรง ข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น-รับรู้ยอดขายสาขาภูเก็ตคึก

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ ปักหมุดปี 68 รายได้สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ตามนัด จับตาไตรมาส 4/68 รายได้โตกระฉูด อานิสงส์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นธุรกิจ ฟากแม่ทัพหญิง "จูเลีย เพ็ชญไพศิษฎ์" ระบุหลังเปิดให้บริการสาขาภูเก็ต อย่างเป็นทางการเดือนพ.ย. กระแสตอบรับดีเยี่ยม ส่วนความคืบหน้าย้ายโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ฯ คาดเปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบในเดือนม.ค.ปี 69 อัพกำลังการผลิต 2.5-4 เท่า หนุนผลงานโตทะยาน
นางจูเลีย เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (PANEL) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 คาดว่าเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังเปิดให้บริการสาขาภูเก็ตอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บวกแรงหนุนธุรกิจเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ผลักดันให้แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) ตามแผนงานที่วางไว้
สำหรับความคืบหน้าการย้ายโรงงานการผลิตจากคลองสองไปยังนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ คาดว่าจะสามารถขนย้ายทรัพยากรและเปิดโรงงานใหม่ได้เต็มรูปแบบภายในมกราคม 2569 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลประกอบการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2.5-4 เท่า ในทันที และสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น รองรับดีมานด์ของลูกค้า
"เราได้มีการเตรียมทีมขายพร้อมรองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโรงงานใหม่และเครื่องจักรใหม่จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน"
ขณะเดียวกันโรงงานใหม่ยังทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของงานรับเหมาระบบห้องผ่าตัดและรับเหมางานตกแต่งภายในสูงขึ้น เนื่องจากสามารถผลิตสินค้าได้เองมากขึ้น ลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ในการสั่งซื้อสินค้าบางประเภทในส่วนของงานรับเหมาระบบห้องผ่าตัดและรับเหมางานตกแต่งภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PANEL กล่าวอีกว่า บริษัทฯมีแผนเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และภูมิภาคตะวันออกกลางให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้รายได้จากการส่งออกปรับตัวดีขึ้น จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศไม่ถึง 10%
ส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทฯในงวด 9 เดือนปี 2568 บริษัทฯมีรายได้รวม 122.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.01% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 97.55 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 13.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.50% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 8.39 ล้านบาท
สาเหตุที่ทำให้กำไรในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากการรับเหมาระบบงานห้องผ่าตัด และรับเหมางานตกแต่งภายในที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทั้งอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานประตูอัตโนมัติและระบบห้องผ่าตัด ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น