กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้า 6 รางวัล จากงาน Adman Awards & Symposium 2025

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และนายอธิป ศิลป์พจีการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมด้วยนายชีวิน ปราชญานุพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล คว้า 6 รางวัลใหญ่ จากงานประกาศรางวัล Adman Awards & Symposium 2025 ที่จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โดยกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จากผลงานโฆษณาชุด 'Easy Approval : Patient' ได้แก่ 1 รางวัลระดับ Gold หมวด Film (Consumer Services/B2B/Financial) และ 3 รางวัลระดับ Bronze หมวด Craft Film (Directing), หมวด Craft Film (Casting) และหมวด Craft Film (Production Design/Art Direction) และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จากผลงานโฆษณาชุด 'Everything Has a Point' ได้แก่ 2 รางวัลระดับ Bronze หมวด Branded Content (Fiction/Non Fiction Film or Series: Up to 3 Mins) และหมวด Film (Promotion) โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการนำความคิดสร้างสรรค์ที่สดใหม่มาใช้ตอบโจทย์ทางการตลาดแบบครบวงจรเพื่อสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างเฉียบคม