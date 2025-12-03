ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑฺเปิดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ สำหรับผู้ออก-เสนอขายหุ้นกู้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำหรับผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และปรับปรุงเนื้อหาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของตลาดทุนในปัจจุบัน
ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำหรับผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้ดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 และได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลและปรับปรุงแนวทางให้รอบด้านยิ่งขึ้น ก.ล.ต. จึงได้ยกร่างประกาศตามแนวทางดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) ปรับปรุงบทนิยามบางรายการให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งาน
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสิ้นสุดหน้าที่ของผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้ชัดเจนขึ้น
(3) ปรับปรุงประเภทรายงานและระยะเวลาที่ต้องนำส่งของผู้ออกตราสารหนี้บางประเภท เช่น รัฐบาลต่างประเทศ กองทรัสต์ เป็นต้น
(4) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)
(5) ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการนำส่งรายงานของกิจการต่างประเทศ
(6) ปรับปรุงหน้าที่ของผู้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1128 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjIyNERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรือ ทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569