ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.02- ปรับตัวกรอบแคบ-ติดตามฟันด์โฟลว์-ค่าเงินเอเชีย-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(2 ธ.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.02 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.97 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทกลับมาปรับตัวในกรอบค่อนข้างแคบ ระหว่างวันเคลื่อนไหวในช่วง 31.98-32.08 บาทต่อดอลลาร์ฯ (หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือนที่ 31.92 บาทต่อดอลลาร์ฯ เมื่อวานนี้) โดยแม้เงินบาทจะมีแรงหนุนจากการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟด แต่ก็รับรู้ปัจจัยบวกนี้ไปมากแล้ว ประกอบกับราคาทองคำในตลาดโลกย่อตัวกลับลงมาบางส่วน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 735 ล้านบาท แต่อยู่ในฝั่งขายสุทธิพันธบัตรไทย 2,205 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.90-32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลข PMI ภาคบริการเดือนพ.ย. ของจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ยูโรโซน และสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อื่น ๆ อาทิ ดัชนี ISM ภาคบริการ และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.