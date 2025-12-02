‘CZ’ เปิดศึกยึดบอร์ด BNC! ส่ง ‘YZi Labs’ ปฏิวัติคลังแสง BNB ใหญ่สุดในโลกเซ่นหุ้นดิ่ง 89%

สงครามชิงอำนาจระอุเดือดกลางวอลล์สตรีท! ‘YZi Labs’ ภายใต้เงาของเจ้าพ่อคริปโตฯ ‘ฉางเผิง จ้าว’ (CZ) เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบ ยื่นเรื่อง ก.ล.ต. สหรัฐฯ ขอฉันทานุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อ “ล้างบาง” บอร์ดบริหารบริษัท CEA Industries (BNC) ยกชุด หลังทนไม่ไหวกับผลงานบริหารที่ล้มเหลว ทำราคาหุ้นร่วงกราวรูดกว่า 92% จากจุดสูงสุด สวนทางกับมูลค่าสินทรัพย์ BNB มหาศาลในมือที่ถือครอง ชี้เป้าผู้บริหารไร้ประสิทธิภาพ-ธรรมาภิบาลบกพร่อง จ่อดันทีมใหม่เสียบแทนเพื่อกอบกู้ศรัทธานักลงทุนและมูลค่าที่แท้จริง
CEA Industries Inc. (NASDAQ: BNC) บริษัทจดทะเบียนที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเพิ่งถูกเชิดชูในฐานะบริษัทมหาชนที่ถือครองคลังแสงเหรียญ BNB ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา กำลังตกเป็นเป้าสายตาในสมรภูมิธรรมาภิบาลที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ YZi Labs ของ ฉางเผิง จ้าว (CZ) ได้ยื่นเอกสารขอฉันทานุมัติ (Consent Solicitation) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เพื่อขออำนาจในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นความพยายามโดยตรงที่จะ “ปฏิรูป” คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ยกเลิกการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่เพิ่งทำขึ้น และติดตั้งผู้นำชุดใหม่เข้าไปบริหารจัดการบริษัทที่ราคาหุ้นกำลังพังพินาศ ทั้งที่ถือครองสินทรัพย์สถาบันในรูปแบบ BNB จำนวนมหาศาลที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ปฏิบัติการหักดิบ YZi Labs เดินหน้าปลดบอร์ด หลังขัดแย้งเรื้อรัง
เอกสารเบื้องต้น (Schedule 14A) ที่ยื่นเมื่อวันจันทร์ ระบุข้อเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้น BNC อนุมัติการขยายจำนวนกรรมการบริษัท ยกเลิกการแก้ไขข้อบังคับใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังเดือนกรกฎาคม และเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อโดย YZi Labs โดยในเอกสารแนบมี “บัตรฉันทานุมัติสีขาว” (White consent card) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างเป็นทางการ
หากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ชำระแล้ว (Outstanding shares) ให้ความยินยอม YZi Labs จะได้รับอำนาจในการปรับโครงสร้างบอร์ดทันทีผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้เสียเวลา
YZi Labs ซึ่งถือหุ้น BNC อยู่ราว 5% ได้แถลงการณ์ว่า บอร์ดบริหารชุดปัจจุบันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการเปิดเผยข้อมูลให้ทันท่วงที ล้มเหลวในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท และล้มเหลวแม้กระทั่งการสื่อสารพื้นฐานกับนักลงทุน โดยระบุชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้น BNC “สมควรได้รับบอร์ดที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พร้อมเตือนว่าหากไม่เร่งแก้ไข จะนำไปสู่ “การทำลายมูลค่าของผู้ถือหุ้น” ไปมากกว่านี้
ความพยายามยึดอำนาจครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากความตึงเครียดที่สะสมมานานหลายเดือน โดย YZi Labs ได้พยายามขอข้อมูลและตั้งคำถามเรื่องธรรมาภิบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่กลับไร้คำตอบที่น่าพอใจ
ย้อนรอยวิกฤต "จากหุ้นพุ่ง 600%" สู่การดิ่งเหว 92%
ปมขัดแย้งเริ่มปะทุรุนแรงหลังจากการระดมทุน PIPE มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้พลิกโฉมบริษัทสู่การเป็นคลังสินทรัพย์ดิจิทัลที่เน้น BNB เป็นหลัก
ในเดือนกรกฎาคม ราคาหุ้น BNC เคยพุ่งทะยานกว่า 600% รับข่าวยุทธศาสตร์ใหม่ แต่หลังจากนั้นกลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อราคาหุ้นทรุดตัวลงกว่า 92% ปิดตลาดล่าสุดที่ประมาณ 6.47 ดอลลาร์ ทั้งที่ราคาเหรียญ BNB ในตลาดโลกทำสถิติสูงสุดทะลุ 1,300 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ก่อนจะย่อตัวลงมาแถว 820 ดอลลาร์
ความผิดปกตินี้สะท้อนผ่านตัวเลขมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของ BNC ซึ่งอยู่ที่ 8.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าจริง (Discount) โดยมีอัตราส่วนราคาต่อ NAV (mNAV multiple) เหลือเพียงประมาณ 0.8 เท่า เท่านั้น
แฉแหลกความล้มเหลว "ไร้รายงาน-แบรนด์สับสน-ผลประโยชน์ทับซ้อน"
เอกสารของ YZi Labs ได้กางบัญชีหนังหมา แฉความผิดพลาดในการดำเนินงานของ BNC อย่างละเอียดยิบ ได้แก่
1.ความล่าช้าและบกพร่อง : ไม่สามารถยื่นเอกสารจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้น (ATM offering) ได้ตามกำหนด ขาดการอัปเดตข้อมูลนักลงทุน และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ยังสร้างไม่เสร็จทั้งที่ผ่านการระดมทุนมาหลายเดือน
2.หลุมดำข้อมูล : บริษัทไม่มีการรายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV), ผลตอบแทนจาก BNB (Yield) หรืออัตราการสะสมเหรียญ อย่างสม่ำเสมอ
3.สร้างความสับสน : มีการสลับใช้ชื่อระหว่าง “CEA Industries” และ “BNB Network Company” โดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน
4.ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) : ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดคือโครงสร้างผู้นำ โดยซีอีโอ David Namdar , กรรมการ Hans Thomas และอดีตผู้บริหาร Russell Read ล้วนมีความเชื่อมโยงกับ 10X Capital ซึ่งเป็นบริษัทที่รับหน้าที่บริหารจัดการคลังสินทรัพย์ดิจิทัลของ BNC
YZi Labs แฉว่า Namdar และ Thomas ได้เข้าร่วมหารือเพื่อส่งเสริมธุรกิจคลังคริปโตฯ เจ้าอื่น ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้นำ BNC ซึ่งนำมาสู่คำถามเรื่องความทุ่มเทและความเป็นอิสระในการทำงาน นอกจากนี้ YZi ยังเคยทวงถามความชัดเจนเรื่องสัญญาจ้างผู้บริหารและค่าธรรมเนียมการจัดการ แต่กลับถูกเมินเฉย
เดิมพันพันล้าน "ชะตากรรมคลังแสง BNB"
ศึกครั้งนี้มีเดิมพันมหาศาล เพราะปัจจุบัน CEA Industries ถือครองหนึ่งในคลัง BNB ที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีจำนวนประมาณ 480,000 ถึง 515,000 BNB ซึ่งสะสมมาด้วยต้นทุนเฉลี่ยราว 851 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
หากคำนวณจากราคาตลาดปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ดังกล่าวจะสูงถึง 412 ล้านดอลลาร์ (ราว 1.4 หมื่นล้านบาท) บวกกับเงินสดอีก 77.5 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทเคยประกาศเป้าหมายสุดทะเยอทะยานที่จะสะสม BNB ให้ได้ถึง 1% ของอุปทานทั้งหมดภายในปี 2025
อย่างไรก็ตาม รายชื่อผู้ที่ YZi Labs เสนอให้เข้ามาเป็นกรรมการชุดใหม่ยังคงถูกปกปิดไว้ในเอกสารเบื้องต้น ขณะที่ฝั่ง CEA Industries ยังคงปิดปากเงียบ ไม่มีความเคลื่อนไหวตอบโต้ต่อปฏิบัติการยึดอำนาจในครั้งนี้