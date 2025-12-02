NTF เคาะราคาขาย IPO ที่ 6 บาท เปิดจอง 4-9 ธ.ค. เข้าเทรด mai 16 ธ.ค.นี้

บมจ.เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) [NTF] กำหนดราคาขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาหุ้นละ 6.00 บาท มูลค่าการเสนอขาย 360 ล้านบาท ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 4-9 ธ.ค.68 โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ หุ้น NTF จะเข้าซื้อขายในตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 16 ธ.ค.68
ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 4.0 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68) ซึ่งเท่ากับ 209.4 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NTF ก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 140.0 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.50 บาท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 5.7 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68) ซึ่งเท่ากับ 209.4 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ NTF หลังการเสนอขายในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 200 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 1.05 บาท
NTF เป็นผู้จำหน่ายผลไม้สดคัดเกรดพรีเมี่ยมทั้งสำหรับส่งออกไปยังต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศตามความต้องการลูกค้า ผลไม้สดที่ NTF ส่งออกเป็นหลัก ได้แก่ ทุเรียน ลำไย มะพร้าว และผลไม้อื่นๆ ภายใต้แบรนด์ลขิสิทธิ์ในประเทศไทยและประเทศจีนของบริษัท และภายใต้แบรนด์ของลูกค้าพันธมิตร โดยจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ประมาณ 341.6 ล้านบาท ไปใช้ลงทุนเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต 120 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 171.6 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารบางส่วน 50 ล้านบาท