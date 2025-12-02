LH Bank ผุดแคมเปญ “ฝากล้านข้ามปี นำพาสิ่งดี สมดังปรารถนา” รับ Ganesha’s Emblem Box เมื่อฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ออกแคมเปญเงินฝากประจำ “ฝากล้านข้ามปี นำพาสิ่งดี สมดังปรารถนา” เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี มอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลา 3,5,6,7,9,12,24,36 เดือน ด้วยยอดเงินฝากใหม่และฝากเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Ganesha’s Emblem Box ดีไซน์ ลิมิเต็ดอิดิชัน พร้อมบัตรแรบบิทลายพระพิฆเนศ รวมมูลค่า 590 บาท (จำกัดลูกค้า 1 ท่าน / รางวัล)
ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 สามารถเปิดบัญชี ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือผ่านสาขาธนาคารทุกแห่ง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ สอบถาม LH Bank Call Center โทร. 1327
หมายเหตุ:
- อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเงินฝากประจำเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย