ทองขาขึ้น! โกลเบล็ก คาดสัปดาห์นี้ทดสอบ$ 4,315 รับแรงหนุนเฟดจ่อหั่นดอกเบี้ย-ภูมิรัฐศาสตร์ตึงเครียด

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ประเมินแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์นี้มีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 216,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 226,000 ราย ทำให้ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม โดยทาง J.P. Morgan ปรับคาดการณ์ว่า เฟด จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ธ.ค.นี้ หลังจากที่เคยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือน ม.ค.ปีหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่สำคัญของ เฟด ให้สัมภาษณ์เชิงบ่งชี้ว่าการลดดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นเร็วกว่าคาด ทำให้ตลาดตีความว่า เฟด มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งเป็นแรงหนุนสำคัญต่อราคาทองคำ
ปัจจัยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง จีนและญี่ปุ่น ยังคงตึงเครียด และปัญหาสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังคงไม่แน่นอน แม้มีการเจรจาสันติภาพ แต่รัสเซียได้โจมตีกรุงเคียฟ ขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งนายยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียได้รับสำเนาล่าสุดของข้อเสนอจากสหรัฐเพื่อยุติสงครามยูเครนแล้ว และให้การยอมรับในบางส่วนของข้อเสนอดังกล่าว แต่ประเด็นอื่นๆ ยังคงต้องมีการหารือเพิ่มเติม
อีกทั้งกระแสข่าวว่าที่ประธานเฟดคนใหม่ หลัง สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นายเควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติประจำทำเนียบขาว และเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวเก็งที่จะมาแทนที่นายเจอโรม พาวเวล ในตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้นักลงทุนกังวลว่า เฟด อาจสูญเสียความเป็นอิสระทางนโยบายการเงิน ซึ่งยิ่งกระตุ้นให้ทองคำถูกมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ดังนั้นฝ่ายวิจัยประเมินกรอบราคาทองคำสัปดาห์นี้ 4,110-4,315 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยแนะนำกลยุทธ์การลงทุนรอซื้อเมื่อราคาทองคำย่อตัว เพื่อสะสมการลงทุน