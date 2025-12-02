“ทรีนีตี้” มองบวกหุ้นไทยเดือนธันวาคม

“ทรีนีตี้”มองบวกหุ้นเดือนสุดท้ายของปี ให้กรอบ แนวรับ 1,230 จุด แนวต้านอย่างน้อย 1,300 จุด หลังคาดมีปัจจัยบวกเข้ามา ทั้ง เฟด- กนง.ลงดอกเบี้ย เม็ดเงินไหลเข้ากองทุนหุ้นมากกว่า2 ปีก่อน พร้อมให้น้ำหนักลงทุนหุ้นกลุ่มเชื่อมโยงเศรษฐกิจในประเทศและกลุ่มท่องเที่ยวมากกกว่าตลาด แนะ 10 หุ้นน่าสนใจ
นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2568 คาดว่าจะอยู่ในโหมดของการฟื้นตัว หลังจากที่หมดข่าวร้ายในระยะสั้นไปแล้ว ทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3 ที่อ่อนแอ หรือแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่เกิดจากการปรับตะกร้าของดัชนี MSCI
อย่างไรก็ตามมองว่า ตลาดหุ้นจะเริ่มซึมซับข่าวดีเข้ามามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการยุติโครงการ QT ของ Fed, ความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยของ Fed และกนง.ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถูก Fully priced in, การเข้าสู่ช่วง High season ของการบริโภคและการท่องเที่ยว รวมถึงสภาพคล่องในประเทศที่จะไหลเข้าสู่กองทุนลดหย่อนภาษีต่างๆ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ทั้งนี้ ทรีนีตี้ประเมินว่ามีโอกาสที่จะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าสู่กองทุนหุ้นมากกว่าเมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจของตลาดหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดพันธบัตร ณ เวลานี้
นายณัฐชาต กล่าวว่า ประเมินกรอบการแกว่งตัวในกรณีฐานของ SET Index เดือนธันวาคมนี้ที่ระดับ 1230-1300 จุด โดยหากเกิดความผันผวนมากกว่านั้น มองว่ากรอบแนวรับและแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ 1200 และ 1330 จุดตามลำดับ ในเชิงกลยุทธ์ แนะนำนักลงทุนที่ได้เข้าสะสมหุ้นไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วในช่วงที่ดัชนีย่อตัวลงมา สามารถถือครองหุ้นในส่วนดังกล่าวได้ โดยสัญญาณที่ดีล่าสุดที่เกิดขึ้นได้แก่เครื่องชี้ Market breadth ของตลาดหุ้นไทยที่ยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับภาพดัชนีที่มีการปรับตัวลงมาบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตัวหุ้นต่างๆที่สูงขึ้นและพร้อมสะสมกำลังเพื่อรอรับการปรับตัวขึ้นตอบรับข่าวดีในช่วงถัดไป
นอกจากนี้ ทรีนีตี้ ยังคงแนะนำ Overweight (ให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาด) กลุ่มหุ้น Domestic play เช่น ค้าปลีก ไฟแนนซ์ อสังหาฯสาธารณูปโภค และหุ้นในกลุ่มที่อิงกับภาคการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม สนามบิน สายการบิน รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเช่นการเตรียมถูกนำเข้าสู่ดัชนี SET50 โดยหุ้นที่น่าสนใจประจำเดือนนี้ได้แก่ HMPRO, GLOBAL, BAM, AP, BGRIM, ERW, AOT, AAV, SAWAD, ITC เป็นต้น