ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.98- แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินเอเชีย-เงินเยน-ราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(1ธ.ค.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน ที่ระดับ 31.96 บาทต่อดอลลาร์ฯ (แข็งค่าสุดนับตั้งแต่ 25 ก.ย.) ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 31.98 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดปลายสัปดาห์ก่อน 32.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินเอเชีย และเงินเยนซึ่งมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ซึ่งสวนทางกับโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธ.ค.นี้ ประกอบกับเงินบาทมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,239 ล้านบาท และ 1,559 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.15 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. ของยูโรโซน