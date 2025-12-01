KH Academyรุกสู่ภูมิภาค ผนึก ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU

สถาบัน KH Academy เดินหน้าบ่มเพาะคนรุ่นใหม่สู่การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพการเงินการลงทุน ล่าสุดเดินเกมรุกขยายฐานองค์ความรู้สู่ระดับภูมิภาค จับมือ ม.เชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการฝึกงานเชิงปฏิบัติ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
นายบูรพา สงวนวงศ์ Founder and Managing Director สถาบันการเรียนรู้ KH Academy และ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน การลงทุน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการฝึกงานเชิงปฏิบัติจริงในองค์กรภาคธุรกิจ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะนอกตำราเรียนอย่างรอบด้าน ช่วยยกระดับคุณภาพและศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนางวรรณวิสา พันธุ์โอสถ Co-Founder Director of Partner Relations สถาบัน KH Academy และอาจารย์ ดร.ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ CMUBS เป็นพยานลงนามทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ เครือหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และนายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ อดีตแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 7 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ KH Academy ดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ในการบ่มเพาะองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่วิชาชีพด้านการเงินการลงทุน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียง มีผลงานสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติจำนวนมาก จึง
เป็นเครื่องรับประกันอย่างดีถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา
“สิ่งที่ KH Academy ทำคือการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการฟูมฟักผลักดันให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่วิชาชีพในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนของประเทศไทย การนำเอานักศึกษาที่ถือว่ามีความโดดเด่นทางวิชาการอยู่แล้ว มาปลูกฝัง ซึมซับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้นำเอาความรู้ทางวิชาการเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศน์ เป็นการสร้างระบบนิเวศให้กับตลาดเงินตลาดทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่คือจุดมุ่งหมายนึงที่ KH Academy เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะต้องประกาศความร่วมมือกับ ม.เชียงใหม่ ในฐานะของมหาวิทยาลัยภูมิภาคอันดับ 1 ของประเทศไทยครับ” นายบูรพา กล่าว
ด้าน ดร.ก้องภู คณบดี CMUBS กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ CMUBS ได้ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกับ KH Academy เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่วิชาชีพในตลาดทุนอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ CMUBS จะเป็นหัวหอกในการขยายความร่วมมือไปสู่คณะอื่น ๆ ต่อไป
“ต้องเรียนให้ทราบว่าในภูมิภาคเองเรายังขาดโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ กับส่วนกลาง ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการกับ KH Academy นี้จะเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาตัวเอง โดย CMUBS ก็จะเป็นหัวหอกในการขยายความร่วมมือไปสู่นักศึกษาคณะอื่น ๆ อาทิ คณะเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้องค์ความรู้ต่าง ๆ กระจายไปสู่ผู้ที่มีความสนใจ ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานในตลาดทุน โดยนักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่าย ซึ่งจะทำให้มีความพร้อม มี practical knowledge มากยิ่งขึ้นในการเข้าไปทำงานในตลาดทุน ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสในการสร้างงานให้เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นด้วยครับ” คณบดี CMUBS กล่าว
ทั้งนี้ สถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) , บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MEDEZE) และอีกมากมาย