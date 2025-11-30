ทีเด็ด! 11 หุ้น SET 100 แกร่ง 2 เด้ง ปันผลทะลุ 5% ราคาYTD ปี 68 ยังบวก

ตลาดหุ้นไทย ยังไปไม่ถึงไหน นักลงทุนต่างชาติยังคงเทหุ้นไทยขายต่อเนื่อง เดือนพ.ย.2568 หุ้นหลายหลักทรัพย์ถูกเทขายขนปรับราคาลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังมีหุ้นสุดแกร่ง อัตราผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 ยังบวก และยังมีอัตราปันผลตอบแทนเกิน 5% ขึ้นไป
1.TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +33.73% (สิ้นปี 67 ปิด 3.38 บาท ล่าสุดณ 28 พ.ย.68ปิด 4.52 บาท เพิ่มขึ้น 1.14บาท),อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.56%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 0.89%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 10.19%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 2,266.04 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 6,292.76 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +177.70%
CGSI ระบุว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น TFG โดยแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 6.00 บาท ที่ P/E 7.1 เท่าในปี 69 ส่วนธีมการลงทุนเน้นเรื่องมาร์จินที่แข็งแกร่งจากการกระจายความเสี่ยงด้วยการรุกธุรกิจร้านค้าปลีก ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาธุรกิจสุกรและไก่ที่มีความผันผวนสูง
2.KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +30.95% (สิ้นปี 67 ปิด 21.00 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 27.50 บาท เพิ่มขึ้น6.50 บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.52%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 4.13%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 3.71%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 33,380.91 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 37,455.80 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +12.21%
ผู้บริหารระบุผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ณ ไตรมาสที่ 3/2568 อยู่ที่ 12.80% จากปี 2563 อยู่ที่ 4.9% สะท้อนว่าผู้ถือหุ้นมองราคาหุ้นของธนาคารดีขึ้นจากผลงานที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตยังคงตั้งเป้ารักษา ROE อยู่ในระดับ 10% บวก
3.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68อยู่ที่ +23.89% (สิ้นปี 67 ปิด 28.25 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 35.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.75บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.55%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 12.04%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.88%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 7,191.87 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 12,126.13 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +68.61%
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า แนวโน้มไตรมาส 4/2568 คาดว่ากำไรปกติจะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนดังนั้นมีมุมมองบวกต่อหุ้นมากขึ้น คาดหุ้นจะเคลื่อนไหวได้ดีในช่วง 1-2 เดือนนี้ข้างหน้า
4.KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTDปี 68 อยู่ที่ +22.38% (สิ้นปี 67 ปิด 52.50 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 64.25 บาท เพิ่มขึ้น 11.75บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.42%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 5.82%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.47%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 3,579.44 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 4,140.90 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +15.69%
5.KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +19.94% (สิ้นปี 67 ปิด 155.50 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 186.50 บาท เพิ่มขึ้น 31.00บาท),อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 6.42%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 4.18%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 2.96%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 38,835.37 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 39,286.83 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +1.16%
KBANK รับมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุด SET Sustainability Awards of Honor เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และรางวัล Outstanding Innovative Company Awards จากนวัตกรรม Q-money ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Quarix Blockchain ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน
6.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ +10.64% (สิ้นปี67 ปิด 117.50 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 130.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.50 บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 8.00%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 8.80%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.31%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 32,236.31 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 37,344.41 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +15.85%
เมื่อเร็วๆนี้ บล.พาย แนะนำซื้อหุ้น SCB ให้ราคาเป้าหมายที่ 146 บาท โดยคาดว่ากำไรสุทธิทั้งปี 2568 จะเติบโต 6.7% เด่นที่สุดในกลุ่มธนาคารใหญ่ อย่างไรก็ตามแนวโน้มกำไรในปี 2569 คาดว่าจะลดลง 2.1% จาก NIM ที่อ่อนตัวลงล้อกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยลดลง ดังนั้นจึงมองว่า SCB จะเผชิญความท้าทายด้านการเติบโตสูงขึ้นในครึ่งหลังปี 2568 และในปี 2569 แนะนำลงทุนระยะยาว
7.TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +7.92% (สิ้นปี 67 ปิด 50.50 บาท ล่าสุดณ 28 พ.ย.68 ปิด 54.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00บาท),อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 5.97%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 6.34%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 6.26%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 5,217.28 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 5,855.48 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +12.23%
TCAP โดย บล.พาย ระบุว่า คงคำแนะนํา “ถือ” เพื่อรับเงินปันผล ปรับมูลค่าพื้นฐานเป็น 56 บาท (จาก 54.50 บาท) สะท้อนการปรับความสามารถทํากำไรดีขึ้น คำนวณ ด้วยวิธี GGM (ROE 9%, TG 2%) อิง PBV 26E ที่ 0.7 เท่าเทียบเท่า PE’26 ที่ 7.3 เท่า
8.TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +7.61% (สิ้นปี 67 ปิด 98.50 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 106.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.50 บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่7.31%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 7.87%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 7.77%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 5,199.47 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 5,017.12 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -3.51%
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) รับรางวัล Best CEO Awards ของ SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการจัดงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร
9.AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68อยู่ที่ +6.17% (สิ้นปี 67 ปิด 8.10 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 8.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.02%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 8.64%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 5.75%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 3,726.97 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 3,024.72 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.84%
ผู้บริหาระบุ 10 เดือนแรกของปี 68 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายสุทธิ 37,303 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายต่อเนื่องมาจากไตรมาส 3 ซึ่งมียอดขายสุทธิสูงถึง 12,472 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 52.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า)แบ่งเป็นยอดขายสุทธิจากโครงการแนวราบ 9,997 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 32.2% QoQ) และยอดขายสุทธิจากโครงการคอนโดมิเนียม 2,475 ล้านบาท
10.BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +4.64% (สิ้นปี 67 ปิด 151.00 บาท ล่าสุด ณ 28 พ.ย.68 ปิด 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 5.36%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 4.64%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 2.88%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 34,806.83 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 38,247.13 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +9.88%
BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2568 ได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน
11.TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +3.76% (สิ้นปี 67 ปิด 1.86 บาท ล่าสุดณ 28 พ.ย.68 ปิด 1.93 บาท เพิ่มขึ้น 0.07บาท),อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 6.87%,ปันผลปี 67 อยู่ที่ 5.62%,ปันผลปี 66 อยู่ที่ 4.35%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 15,919.03 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 15,399.37 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -3.26%
นักวิเคราะห์บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) คาดว่า TTB มีโอกาสที่สินเชื่อจะฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จากอานิสงส์ของการจัดงาน Motor Expo ที่จัดในช่วงปลายเดือนพ.ย.ถึงช่วงต้นเดือนธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนต่อการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์