ท๊อป จิรายุส นำทีม บิทคับ กรุ๊ป รวมพลัง ส่งมอบอาหาร-น้ำดื่ม-ของใช้ ช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมกับสภากาชาดไทย

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นำทีมพนักงานบิทคับ กรุ๊ป ร่วมส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ให้แก่ตัวแทนสภากาชาดไทย โดยมี เภสัชกรหญิงสุมาลิน ศีลพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมด้วยทีมสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสิ่งของบรรเทาทุกข์นี้เป็นการสนับสนุนจากบริษัทและพนักงานที่ต้องการร่วมส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ณ สภากาชาดไทย
จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กล่าวว่า “บิทคับ กรุ๊ป ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้กับทั้งผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงขอบคุณสภากาชาดไทยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในความช่วยเหลือครั้งนี้ ซึ่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการรวมพลังของทุกคนในองค์กรเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยในภาคใต้ โดยเฉพาะสิ่งของจำเป็น เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ บิทคับ กรุ๊ป ขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยในภาคใต้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
ทั้งนี้ สิ่งของที่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก เช่น ปลั๊กไฟ, พาวเวอร์แบงก์, ไฟฉาย, ที่นอนปิคนิค, อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (ตราฮาลาล) ฯลฯ รวมถึงหากท่านใดต้องการสนับสนุนการจัดส่งหรือมีรถบรรทุกสำหรับขนส่งพร้อมให้ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สภากาชาดไทย โทร. 02-251-7853