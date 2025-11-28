ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.20- แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(28พ.ย.68)แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน (นับตั้งแต่ 26 ก.ย.) ที่ 32.16 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 32.20 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ...ทั้งนี้ เงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยนอกจากจะมีปัจจัยบวกจากโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดแล้ว เงินบาทยังมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกและแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,171 ล้านบาท แต่อยู่ในฝั่งซื้อสุทธิพันธบัตรไทยถึง 10,414 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (1-5 ธ.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.00-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ย. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและบริการเดือนพ.ย. ของสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ ของสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ย.จาก ADP ดัชนีราคา PCE/Core PCE และดัชนีราคานำเข้า/ส่งออกเดือนก.ย. และข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดอาจรอติดตามตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย. (เบื้องต้น) ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน