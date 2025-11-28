โบรกแนะทยอยสะสมหุ้น 2 กลุ่มฟื้นนำตลาดหลังผลกระทบน้ำท่วมใต้จำกัด

บล.กรุงศรี ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ล่าสุดแม้รุนแรงกว่าปีปกติ แต่เริ่มเห็นสัญญาณผ่านพ้นจุดพีคแล้ว หลายพื้นที่ระดับน้ำลดและเข้าสู่ช่วงซ่อมแซม-ฟื้นฟู ผลกระทบเศรษฐกิจจำกัดราว 1.97 หมื่นล้านบาท หรือราว -0.1% ต่อ GDP ด้านผลกระทบต่อกำไรตลาด -6.0 พันล้านบาท -0.5% ของ EPS25F ที่ 87 บาท ตลาดน่าจะสะท้อนความเสี่ยงล่วงหน้าแล้ว SET ช่วงสัปดาห์นี้แกว่งตัวเทียบกับตลาดโลกฟื้น
ปัจจุบัน คือ จุดบรรจบกันระหว่าง ปัจจัยหนุนมหภาค นโยบายการเงินผ่อนคลายทั้งสหรัฐฯ เอเชีย ไทย, โซนรับทางเทคนิค และ สถานการณ์น้ำท่วมคลาย กลยุทธ์ลงทุน: เข้าสู่จังหวะทยอยสะสม เน้น 2 กลุ่มฟื้นตัวนำตลาด
1. กลุ่มได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูผสานนโยบายกระตุ้น ค้าปลีกสินค้ารีโนเวทบ้าน /วัสดุก่อสร้าง กลุ่มได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง High Yield: สื่อสาร / อสังหาฯ / REITs / Property Fund
หุ้นเด่น : GLOBAL (ราคาเป้าหมาย 8 บาท), ADVANC (ราคาเป้าหมาย 360 บาท), GULF (ราคาเป้าหมาย 59 บาท)
2. กลุ่มที่ถูกขายล่วงหน้ามากเกินไป vs. ผลกระทบจริงจำกัด เน้นบริบท "ราคาปรับลงแรงก่อนข่าว" แต่พื้นฐานไม่เสียหาย
หุ้นเด่น: MTC (ราคาเป้าหมาย 58 บาท) CENTEL (ราคาเป้าหมาย 37.5 บาท) BDMS (ราคาเป้าหมาย 29 บาท)