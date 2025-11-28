ซีไอเอ็มบี ไทย-ไทยเครดิตอออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) และบริษัทในเครือ ขอร่วมเคียงข้างและบรรเทาภาระให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยมาตรการช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภาระทางการเงินได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท ธนาคารปรับลดค่างวด พร้อมขยายระยะเวลาผ่อนชำระ พักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน ลูกค้าที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถแจ้งได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT)ห่วงใยในลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “อุทกภัย” ในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระด้านการเงิน และช่วยให้ลูกค้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า SME, MSME, Retail, Nano & Micro Finance และลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่ได้รับ ผลกระทบจาก “อุทกภัย” ในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 3 เดือน
พักชำระหนี้เงินต้น / ปรับลดค่างวด และหรือขยายระยะเวลา / ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
สำหรับลูกค้าธนาคารไทยเครดิต ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568