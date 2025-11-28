“JasTel” ลงนามความร่วมมือ “KPN Tower” พัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงอาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์

คุณศุทธ์ธี โอภาสสมุทรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด หรือ JasTel ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเครือ JAS Group พร้อมด้วย คุณเพียงใจ เปศะนันทน์ กรรมการผู้จัดการ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาการให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงในอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ โดย JasTel จะเป็นผู้ให้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในอาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสื่อสารสำหรับธุรกิจและองค์กรด้วยโครงข่ายที่รวดเร็วทันสมัย รองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน ณ อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ เมื่อวันก่อน