SAMออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าภาคใต้-พักชำระเงินต้น-ลดดอกเบี้ยสูงสุด 3 เดือน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบ เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน พื้นที่การประกอบอาชีพ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ได้เร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า โดยลูกค้าที่อยู่ในโครงการผ่อนชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน สามารถพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวนสูงสุด 3 เดือน หลังจากนั้นผ่อนปรนให้ชำระหนี้บางส่วนตามความสามารถในระยะเวลาสูงสุดถึง 6 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมมาตรการ ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระหว่างเข้าร่วมมาตรการส่วนที่เหลือ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันชำระครั้งสุดท้ายโดยไม่เกิน 90 วัน ให้ตั้งพักไว้และชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มกราคม 2569
สำหรับกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระเกินกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วัน ขึ้นไป) SAM ให้ความช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้ผ่าน “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียงร้อยละ 3-5 ต่อปี และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมีทางเลือกการปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัคร คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ของ SAM ทั้งหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM และ Facebook บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ทั้งนี้ ลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” สามารถสมัครได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam