ธ.กรุงเทพสนับสนุนทางการเงินแสนสิริ3โครงการ-มูลค่ารวม3.2พันล้าน

ธนาคารกรุงเทพฯให้สนับสนุนทางการเงินแสนสิริพัฒนา 3 โครงการทำเลศักยภาพสูง กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภูเก็ต ทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว รองรับความต้องการลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นางสาวพรรณดา วิลยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)กล่าวว่า ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าในทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิดที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน ผ่าน 4 แกนหลัก ไทม์เลสดีไซน์, คุณภาพและบริการอย่างไม่มีวันสิ้นสุด, คอมมูนิตี้การอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และมุ่งสร้างความยั่งยืน พร้อมแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ที่มุ่งสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ลูกค้าเติบโตสอดคล้องกับกระแสโลก และมีผลประกอบการที่ยั่งยืน
"ธนาคารกรุงเทพได้ให้การสนับสนุนทางการเงินให้แสนสิริ ในการเดินหน้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะใน 3 โครงการเด่น บนทำเลศักยภาพในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมเดอะ เบส รัชดา 19 , ดีคอนโด โคฟ ภูเก็ต และบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ ทำเลรัตนาธิเบศร์ ภายใต้แนวคิดที่มุ่งถ่ายทอดปรัชญาการสร้างบ้านที่มากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านดีไซน์ และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ การดูแลหลังการขาย การสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ไปจนถึงแนวทางธุรกิจที่ตอบรับเทรนด์กลุ่ม Pet Parent และ คอมมูนิตี้สีเขียวอย่างยั่งยืน"
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า แสนสิริมีแผนพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งกลุ่มลูกค้าไทยและชาวต่างชาติ พร้อมเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการเงินที่ได้รับความเชื่อมั่นและสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ สถาบันการเงินชั้นนำของไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและลูกค้าของแสนสิริเป็นอย่างดี โดยล่าสุดธนาคารกรุงเทพได้ร่วมสนับสนุนทางการเงินในการพัฒนาโครงการใน 3 ทำเลศักยภาพ มูลค่ารวมกว่า 3,200 ล้านบาท