อยากรีไฟแนนซ์บ้าน มาหาออมสินเลย กับ สินเชื่อเคหะ Refinance ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 2.85% ต่อปี*

ออมสินออกโปรรีไฟแนนซ์บ้าน ลดดอกเบี้ย ผ่อนเบา ด้วยสินเชื่อเคหะ Refinance สมัครเลย คลิก >> https://to.gsb.or.th/ZUjQZ9xO หรือผ่าน www.gsb.or.th กู้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 – 15 ม.ค. 69 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 16 ก.พ. 69
- รับอัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.85% ต่อปี (กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบไม่สนับสนุนค่าจดจำนอง)
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
- สนับสนุนค่าจดจำนอง ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินรายละ 100,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป และเลือกรับอัตราดอกเบี้ยสนับสนุนค่าจดจำนอง)
*รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและ-ชำระคืนไหว
**เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด