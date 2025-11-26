MASTER แจงกรณี “หมอเส” ปรากฏชื่อในคดี JKN

"มาสเตอร์ สไตล์ "ออกแถลงการณ์ชี้แจงกรณีที่ชื่อของ หมอเส–นายระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ปรากฏในคดีฟ้องร้อง แอน JKN มูลค่า 30 ล้านบาท ยืนยันว่าเป็นประเด็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท งบประมาณ หรือการดำเนินงานของบริษัท พร้อมย้ำความโปร่งใสและมาตรฐานธรรมาภิบาลขององค์กร
บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ผู้นำอันดับต้นของอุตสาหกรรมด้านความงามในไทยและเอเชีย ในฐานะ Regional Company เปิดเผยว่า ตามที่มีรายงานข่าวกรณีศาลแขวงพระนครใต้ออกหมายจับ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ (“แอน JKN”) จากคดีแพ่งและอาญาส่วนบุคคล ที่ นายระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (หมอเส) Group CEO MASTER เป็นผู้ยื่นฟ้องในฐานะ “โจทก์” เรียกค่าเสียหายมูลค่า 30 ล้านบาท และปรากฏเป็นกระแสข่าวในสื่อมวลชนในขณะนี้นั้น
บริษัทขอเรียนชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในทุกด้าน กรณีที่ หมอเส ปรากฏชื่อเป็นคู่ความในคดีฟ้องร้องดังกล่าว เป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวโดยสมบูรณ์
ไม่เกี่ยวข้องกับงบการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัท
ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ไม่กระทบต่อ ลูกค้า คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจแต่อย่างใด
โดยมูลค่าที่ปรากฏในข่าวจำนวน 30 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลของหมอเส ไม่ใช่เงินทุนของบริษัท และไม่กระทบต่อสภาพคล่องหรือการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรในทุกกรณี
ทั้งนี้ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานธรรมาภิบาลที่เข้มงวด ข้อมูลส่วนบุคคล–ข้อมูลทางการเงินขององค์กรมีระบบการตรวจสอบจากหลายฝ่าย ทั้งคณะกรรมการบริษัท, ผู้สอบบัญชีอิสระ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของบริษัทจึงแยกจากการตัดสินใจ หรือพฤติการณ์ส่วนบุคคลของบุคลากรทุกคนโดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ดีหากมีประเด็นใดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจสร้างความกังวลหรือความเข้าใจผิด บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน หากเกิดความเข้าใจคลาด