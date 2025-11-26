xs
จับสัญญาณอันตราย! กูรูชี้บิทคอยน์ส่อร่วงหลุด 80,000 ดอลลาร์ "ล้างบาง" นักเก็งกำไรระลอกสุดท้าย ก่อนเจอจุดต่ำสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



แม้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่บรรดานักวิเคราะห์ชั้นนำกลับมองต่างมุม พร้อมส่งคำเตือนว่าโศกนาฏกรรมราคาอาจยังไม่ถึงตอนจบ ประเมินบิทคอยน์ยังมีความเสี่ยงถูกเทขายซ้ำเพื่อ "ล้างบาง" เลเวอเรจ (Leverage Flush) ที่ยังหลงเหลืออยู่ในระบบ ซึ่งอาจฉุดราคาดิ่งลึกลงสู่โซน 70,000-80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง พร้อมจับตาพฤติกรรม "วาฬยักษ์" ที่ยังไม่หยุดรินขาย ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน

เจาะลึกวิกฤต "2-Sigma" การกวาดล้างยังไม่สิ้นสุด

สถานการณ์ฝันร้ายของนักลงทุนบิทคอยน์อาจยังไม่ผ่านพ้นไปง่ายๆ เมื่อนักวิเคราะห์สายคริปโตฯ ออกโรงเตือนถึงความเปราะบางของตลาดที่ยังคงมีอยู่ โดยเจมส์ เช็ค นักวิเคราะห์ชื่อดังได้นิยามสภาวะตลาดที่พังทลายลงเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ "2-sigma long liquidation event" หรือวิกฤตการล้างพอร์ตฝั่งขาขึ้นที่มีความรุนแรงทางสถิติระดับ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเปรียบเสมือนการกวาดล้าง "นักพนันเก็งกำไร" (Degen Gamblers) ออกไปจากตลาดระลอกใหญ่

อย่างไรก็ตามเช็ค ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่ากังวลว่า แม้เลเวอเรจส่วนใหญ่จะถูกล้างออกไปแล้ว แต่กลไกตลาดนั้นเปรียบเสมือนนักล่าที่มีจมูกไวอย่างเหลือเชื่อ มันสามารถ "ดมกลิ่น" หาผู้ที่ยังฝืนถือครองสถานะเลเวอเรจกลุ่มสุดท้าย (Final Hold-outs) เจอเสมอ พร้อมคาดการณ์ว่าตลาดอาจจะมีการทิ้งตัวลงแรงๆ (Wick) เข้าสู่โซน 70,000 - 80,000 ดอลลาร์ อีกครั้ง เพื่อทำการ "ล้างบาง" ให้สิ้นซากก่อนที่จะมีการกลับตัว

สำหรับนิยามของเหตุการณ์ Liquidation ระดับ 2-Sigma ในโลกคริปโตฯ นั้น หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงผิดปกติจนกระตุ้นให้เกิดการบังคับขาย (Forced Sell) ในวงกว้าง โดยค่าสถิติ 2-Sigma สะท้อนถึงความผันผวนที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่บิทคอยน์สูญเสียมูลค่าไปกว่า 24,000 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 10 วัน และร่วงลงทำจุดต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่บริเวณ 82,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สัญญาณทางเทคนิคชี้ "จุดต่ำสุดระยะสั้น" แต่ยังวางใจไม่ได้

ในอีกมุมมองหนึ่งออร์กัสติน ฟัน หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกจาก SignalPlus ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เทรดคริปโตฯ ให้ความเห็นกับ Cointelegraph ว่า ตลาดเริ่มแสดงสัญญาณของเสถียรภาพ (Stabilization) หลังจากการเทขายอย่างตื่นตระหนกเมื่อสัปดาห์ก่อน และมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจได้เห็นจุดต่ำสุดในระยะสั้น (Local Bottom) แล้ว

กราฟแสดงเหตุการณ์การชำระบัญชี 2 ซิกม่าของบิทคอยน์ที่มา: เจมส์ เช็ค
"สถานะของตลาดในขณะนี้ถือว่าเข้าขั้น Oversold หรือมีการขายมากเกินไป ทั้งในแง่ของจิตวิทยามวลชนและปัจจัยทางเทคนิค เช่น Bollinger Bands ทำให้ราคาน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว หากไม่มีปัจจัยลบภายนอกใหม่ๆ เข้ามากระทบ (อาทิ แรงเทขายบังคับจาก DAT)" ฟัน กล่าว

อย่างไรก็ตาม ฟัน ประเมินกรอบราคาบิทคอยน์ไว้ที่ช่วง 82,000 ถึง 92,000 ดอลลาร์ โดยระบุแนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่บริเวณ 78,000 ดอลลาร์ พร้อมย้ำว่า "หากราคาหลุดแนวรับดังกล่าวลงไป จะเป็นการเปิดประตูสู่ความเสี่ยงขาลงที่รุนแรงยิ่งขึ้น แต่ ณ ขณะนี้ยังไม่ใช่กรณีฐาน (Base Case) ที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้น"

แรงกดดันจาก "วาฬ" อุปสรรคใหญ่ของการฟื้นตัว

ด้านข้อมูลบนเชน (On-chain Data) จาก CryptoQuant นำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจ โดย คาร์เมโล อเลมัน นักวิเคราะห์ระบุว่า ข้อมูลบ่งชี้ถึงโครงสร้างตลาดที่กำลังมีการเปลี่ยนมือของสถาบัน (Institutional Redistribution) และความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง ซึ่งแม้จะมีการดีดตัวกลับที่ส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดระยะสั้น แต่ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่

อเลมัน ชี้จุดตายสำคัญที่ทำให้นักลงทุนยังไม่อาจวางใจได้เต็มร้อย นั่นคือพฤติกรรมของกลุ่ม "วาฬ" หรือนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครองบิทคอยน์ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 BTC ซึ่งพบว่ากลุ่มนี้ "ยังคงอยู่ระหว่างการเทขาย"

"การฟื้นตัวของราคาดูมีความหวังก็จริง แต่ตราบใดที่พฤติกรรมของวาฬยังไม่เปลี่ยนทิศทาง เราก็ยังไม่สามารถยืนยันจุดจบของขาลงได้อย่างแท้จริง การกลับตัวที่แข็งแกร่งจำเป็นต้องเห็นสัญญาณการหยุดขายจากผู้เล่นรายใหญ่กลุ่มนี้เสียก่อน" อเลมัน ทิ้งท้ายอย่างน่าขบคิด

