SCB-VISAอัดแคมเปญเอาใจคอบอลช้อปผ่านบัตรลุ้นดูบอลโลกฟรี-ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้เพิ่ม8%ในปี69

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ วีซ่า ผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิทัลจัดแคมเปญยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเอาใจแฟนบอล “SCB PLANET VISA x FIFA WORLD CUP” มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตร SCB PLANET VISA มีสิทธิ์ลุ้นรับ 2 รางวัลใหญ่ รางวัลที่ 1: บัตรชมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA WORLD CUP 2026 รอบชิงชนะเลิศที่สหรัฐอเมริกาจำนวน 1 รางวัล พร้อมแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดหรู 5 วัน 4 คืน รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - โตเกียว จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.9 ล้านบาท เพียงมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB PLANET VISA สะสมครบทุก 5,000 บาท เป็นสกุลเงินใดก็ได้ รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ สิทธิพิเศษ! รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครบัตร SCB PLANET VISA รายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติบัตรระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเปิดใช้บัตรภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมกันนั้น ยังเปิดตัวดีไซน์หน้าบัตรใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ SCB PLANET VISA Limited Edition สมัครได้แล้ววันนี้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2568 ผ่านแอป SCB EASY หรือที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ รับบัตรได้ทันทีที่ 13 สาขาที่ร่วมรายการ แลกเรทดี 24 ชั่วโมง
นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ Head of Digital Business and Payment Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความสะดวก ปลอดภัย และความคุ้มค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้การใช้จ่ายแบบ Cashless Travel เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันภาวะค่าเงินผันผวนยิ่งผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้ Travel Card มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและลดค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายต่างประเทศ สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารที่พบว่ายอดผู้ใช้งานบัตร SCB PLANET VISA ในปี 2568 เติบโต +6% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรในปี 2568 ที่ผ่านมา มียอดการใช้จ่ายเติบโตต่อเนื่องทุกสกุลหลัก โดยสกุลเงินที่ลูกค้านิยมแลกไว้ในบัตรมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สกุลเงินเยน, ดอลล่าห์, ยูโร, วอน , และหยวน (JPY,USD,EUR,KRW,CNY) และธนาคารตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้งานบัตร SCB PLANET VISA เพิ่มสูงขึ้น 8% ภายในปี 2569
ด้านนางสาวนพร อิงคตานุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด วีซ่า ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ถือบัตรเดินทางและใช้จ่ายทั่วโลกได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่า แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวีซ่าในการเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางและการใช้จ่ายในต่างแดนของผู้ถือบัตรอย่างลงตัว ด้วยบัตรที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ที่ทั้งโลกรอคอย สร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น