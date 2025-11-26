ตลท.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมสู่ SE ต้นแบบผ่านโปรแกรม Refreshing SE for Growth

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยความสำเร็จของโปรแกรม "Refreshing SE for Growth" หลังผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) 7 ราย ได้รับการพัฒนาเป็น SE ต้นแบบ พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อธุรกิจที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยกระดับศักยภาพและต่อยอดการเติบโตของ SE ได้อย่างเข้มแข็ง โดยโปรแกรมที่ดำเนินตลอด 4 เดือน (สิงหาคม - พฤศจิกายน 2568) เป็นการจับคู่ SE กับผู้บริหารระดับ CEO จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและผลักดันแนวทางในการขยายธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมายและบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงสะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าทางธุรกิจที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) ทั้ง 7 รายได้เห็นโอกาส และช่องทางการเติบโตที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางในการลดต้นทุน การเพิ่มกำไร การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างเป็นระบบ แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นลง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงจะมีการติดตามและให้คำปรึกษาทั้ง 7 SE อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SE นอกจากจะช่วยผลักดันการทำงานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนแล้วยังจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี และในปีนี้ปรับรูปแบบเป็นการจัดโปรแกรม "Refreshing SE for Growth" โดยได้ทำงานร่วมกับ 5 พันธมิตร ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) บริษัท PwC ประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับโปรแกรมในปีนี้แบ่งเป็น 2 Modules ได้แก่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจ และ 2) การโค้ชแบบตัวต่อตัวกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้ โปรแกรม "Refreshing SE for Growth" มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมใน Module 1 ทั้งหมด 18 ราย ก่อนจะคัดเลือก 7 ราย ที่มีโมเดลธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจชัดเจนเข้าสู่ Module 2 เพื่อเข้ารับการโค้ชแบบตัวต่อตัวจนจบโปรแกรม ซึ่ง 7 รายดังกล่าว ได้แก่ บริษัท ครีเอทีฟ มูฟ จำกัด บริษัท จิตตะ วิมังสา จำกัด บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด บริษัท ตั้งต้นดี เพื่อสังคม จำกัด บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัท วรรณรักษ์ หัวหิน จำกัด และบริษัท เฮซ ฟรี จำกัด