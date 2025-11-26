PROEN คว้าใบรับรอง CAC เป็นปีแรก ตอกย้ำดำเนินธุรกิจโปร่งใส-ยกระดับความเชื่อมั่นองค์กร

PROEN คว้าใบรับรอง CAC ปีแรก ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่นต่อต้านคอร์รัปชัน หนุนความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักลงทุน คู่ค้า และสังคมโดยรวม
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกของ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เป็นที่เรียบร้อยในปีแรก
ทั้งนี้การได้รับใบรับรอง CAC นี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ PROEN ในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คำนึงถึงความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักลงทุน คู่ค้า และสังคมโดยรวม
"การที่ PROEN ได้รับใบรับรอง CAC ในปีแรกที่เราเข้าร่วม เป็นความภาคภูมิใจและสะท้อนถึงการยึดมั่นในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ของบริษัทฯ เราเชื่อว่าความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน การได้รับใบรับรองนี้จะยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ PROEN"นายกิตติพันธ์กล่าว
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ CAC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานทุกขั้นตอน มีความรัดกุม ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต โดย PROEN จะยังคงสานต่อเจตนารมณ์นี้ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจของประเทศไทย