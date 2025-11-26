ธ.ไทยเครดิต ออกมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)(CREDIT) พร้อมเคียงข้างลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “อุทกภัย” ในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยมาตรการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาภาระด้านการเงิน และช่วยให้ลูกค้าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า SME, MSME, Retail, Nano & Micro Finance และลูกค้าทั่วไป ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น
รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับ ผลกระทบจาก “อุทกภัย” ในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 2 เดือน
พักชำระเงินต้น / ปรับลดค่างวด และหรือขยายระยะเวลา / ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
สำหรับลูกค้าธนาคารไทยเครดิต ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568