บัญชีเงินฝาก “GREEN DEPOSIT” สร้างพลัง สนับสนุนธุรกิจรักษ์โลกกับ ธ.กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เปิดตัว “บัญชีเงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม” (GREEN DEPOSIT) สำหรับลูกค้ารายย่อย นำเงินไปลงทุนสนับสนุนธุรกิจรักษ์โลก ชู 2 ประเภท แบบออมทรัพย์ ฝากเริ่มต้น 500 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 0.25% ต่อปี และฝากประจำ ขั้นต่ำ 20 ล้านบาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี แถมเลือกระยะเวลาฝากได้
ปัจจุบันความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญของโลก ทำให้ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ “ธนาคารกรุงไทย”ที่มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัญชีเงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม” (GREEN DEPOSIT) สำหรับรายย่อย ภายใต้แนวคิด “ทุกบาทที่คุณฝาก ช่วยสนับสนุนธุรกิจรักษ์โลกอย่างยั่งยืน” โดยมีจุดเด่นในการสร้างความมั่นคงจากการออม พร้อมมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
โดย “บัญชีเงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม” เป็นการนำเงินฝากไปใช้สนับสนุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น พลังงานหมุนเวียน ระบบขนส่งพลังงานสะอาด อาคารสีเขียว ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Green Financing Framework) ตามมาตรฐานสากล
ซึ่ง “บัญชีเงินฝากที่ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม” มีให้เลือก 2 ประเภท คือ
● เงินฝากออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 พ.ย.2568) พร้อมความยืดหยุ่นในการทำธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นวางแผนการออม
● เงินฝากประจำ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 20 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 10 พ.ย.2568) สำหรับผู้ที่มองหาการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตั้งแต่ 1 เดือน , 3 เดือน , 6 เดือน , 12 เดือน , 24 เดือน และ 36 เดือน โดยบัญชีเงินฝาก 1 เดือน , 3 เดือน , 6 เดือน และ 12 เดือน ธนาคารกรุงไทยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด บัญชีเงินฝาก 24 เดือน และ 36 เดือน ธนาคารกรุงไทยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ “บัญชีเงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของธนาคารกรุงไทย ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” และตอบโจทย์การดำเนินงานที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินไปสู่ลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/greensolution-mgronline สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีเงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111 เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง | อัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคารแต่ละขณะ | เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด