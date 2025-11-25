หุ้นปิดพุ่ง 16.05 จุด เด้งตามต่างประเทศ คาดหวังเฟดลดดอกเบี้ย รับแรงซื้อหุ้นใหญ่ DELTA-AOT หนุน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,268.78 จุด เพิ่มขึ้น 16.05 จุด (+1.28%) มูลค่าซื้อขาย 34,501.25 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นมาแกว่งในแดนบวกตลอดวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,270.32 จุด และต่ำสุด 1,256.73 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 268 หลักทรัพย์ ลดลง 192 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นจากความคดาหวังโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดือนธ.ค.นี้ ทำให้ตลาดคลายกังวลประเด็นดังกล่าวลงไป เป็น Sentiment หนุนตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นมาตามกัน
สำหรับตลาดหุ้นบ้านเรามีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาหนุน โดยเฉพาะ DELTA และ AOT ประกอบกับ รัฐบาลผลักดันโครงการ Thailand fast pass เพื่อกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญให้เกิดขึ้นโดยเร็วมีส่วนช่วยหนุน Sentiment ด้วย
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดจะแกว่งไซด์เวย์ โดยติดตามการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวต้าน 1,275 จุด แนวรับ 1,250 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
AOT มูลค่าการซื้อขาย 3,622.26 ล้านบาท ปิดที่ 43.75 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,357.50 ล้านบาท ปิดที่ 208.00 บาท เพิ่มขึ้น 8.50 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,093.69 ล้านบาท ปิดที่ 18.60 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,277.28 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,214.80 ล้านบาท ปิดที่ 315.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท