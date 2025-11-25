จับตาบิทคอยน์ฮึดสู้เฮือกสุดท้าย! กูรูดังชี้เป้า 93,000 ดอลล์ส่งท้ายปี ก่อนดิ่งนรก ‘ขาลงเต็มสูบ’ ปี 69

นักวิเคราะห์คริปโตฯ ชื่อก้อง ‘Rekt Capital’ ส่งสัญญาณเตือนนักลงทุน อย่าเพิ่งชะล่าใจแม้บิทคอยน์ส่อแววรีบาวด์จากโซน Oversold มุ่งหน้าทดสอบต้านสำคัญ 93,000 ดอลลาร์ เพื่อปิดแท่งเทียนปี 2568 เป็นสีเขียว ชี้เป็นเพียงภาพลวงตาระยะสั้นก่อนเผชิญ ‘ความจริงอันโหดร้าย’ ในปี 2569 ที่กราฟส่อแววพังครืนเข้าสู่ภาวะถดถอยเต็มรูปแบบ แนะจับตาแนวต้านจิตวิทยา 103,000 ดอลลาร์ จุดชี้ชะตากระทิงรอบนี้ว่าจะ ‘รอด’ หรือ ‘ร่วง’
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ทำให้นักลงทุนต้องกุมขมับ ล่าสุดนักวิเคราะห์เจ้าของนามแฝง “Rekt Capital” ซึ่งได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดในแวดวงคริปโทเคอร์เรนซี ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) โดยกางกราฟวิเคราะห์ทิศทางราคาของพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin (BTC) ที่กำลังพยายามตะเกียกตะกายกลับขึ้นมายืนเหนือระดับราคาที่มีนัยสำคัญทางเทคนิคอีกครั้ง
จากวิกฤต Oversold สู่ความหวังฟื้นตัว
Rekt Capital ระบุชัดเจนว่า การทิ้งตัวดิ่งพสุธาของบิทคอยน์ลงไปแตะระดับเฉียด 80,000 ดอลลาร์ ในช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ดัชนีทางเทคนิคเข้าสู่ภาวะ “ขายมากเกินไป” (Oversold) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งตามกลไกตลาดมักจะตามมาด้วยแรงซื้อกลับในระยะสั้น
สัญญาณบวกเล็กๆ ปรากฏขึ้นเมื่อราคาปิดรายสัปดาห์ (Weekly Close) สามารถยืนเหนือระดับ 86,000 ดอลลาร์ ได้สำเร็จ ซึ่งนักวิเคราะห์รายนี้ชี้ว่า ในทางเทคนิคแล้วระดับราคานี้ถือเป็น “โซนอุปสงค์ในอดีต” (Historical Demand Area) ที่มีความแข็งแกร่งพอสมควร
เป้าหมายสิ้นปี "ภารกิจพิชิต 93,000 ดอลลาร์"
สำหรับทิศทางในระยะสั้นถึงระยะกลาง Rekt Capital ประเมินว่ากราฟกำลังก่อตัวเพื่อดีดกลับ (Bump) จากระดับปัจจุบัน (ประมาณ 86,474 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่บทวิเคราะห์) โดยมีหมุดหมายสำคัญที่แนวต้าน 93,000 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายและรวดเร็ว โดยเขาคาดการณ์ว่าอาจต้องใช้เวลาบ่มเพาะพลังจนถึงช่วง ปลายเดือนธันวาคม กว่าที่ราคาจะสามารถไต่ระดับไปถึงจุดดังกล่าวได้
เตือนแรง ปี 2569 จุดจบของรอบขาขึ้น?
แม้จะมีข่าวดีเรื่องการรีบาวด์ แต่ Rekt Capital ได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ในบทวิเคราะห์ โดยเตือนว่าปี 2569 อาจเป็นปีแห่งความยากลำบาก
“ความจริงที่ว่าราคาบิทคอยน์ยังคงลอยตัวต่ำกว่าระดับ Four Year Cycle ที่ 93,000 ดอลลาร์ เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการพักฐาน (Retrace) ครั้งนี้รุนแรงและยืดเยื้อเกินกว่าที่หลายคนคาดคิด”
เขายังวิเคราะห์เจาะลึกด้วยข้อมูลในอดีตว่า “ตามสถิติแล้ว ราคาควรจะปิดปี 2568 ด้วย ‘แท่งเทียนสีเขียว’ โดยต้องปิดเหนือระดับ 93,000 ดอลลาร์ให้ได้ ก่อนที่กราฟจะ ‘ทรุดตัวลงอย่างสมบูรณ์’ (Lapsing Completely) หรือเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบในปี 2569”
เงื่อนไขหักล้างขาลง "หากพุ่งขึ้นทะลุ 103,000 คือทางรอด"
บทสรุปของ Rekt Capital ไม่ได้ปิดประตูตายเสียทีเดียว โดยเขาระบุเงื่อนไขสำคัญหากฝั่งกระทิง (Bulls) ต้องการพลิกสถานการณ์และพิสูจน์ว่าตลาดยังมีโมเมนตัมขาขึ้นที่แท้จริงเหลืออยู่ บิทคอยน์จำเป็นต้องฝ่าด่านหินแนวต้านเส้นกด (Downtrend Resistance) ที่บริเวณ 103,000 ดอลลาร์ ไปให้ได้ มิเช่นนั้น การดีดตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียงการเด้งเพื่อลงต่ออย่างเจ็บปวดในปีหน้า