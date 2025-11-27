กรุงไทยจับมือมาสเตอร์การ์ด เปิดตัว บัตรเดบิตรักษ์โลก Krungthai Debit Card ทุกสมัคร 1 ใบ ปลูกต้นไม้ 1 ต้น

"ธ.กรุงไทย" จับมือ "มาสเตอร์การ์ด" เปิดตัว “บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก” สมัครบัตรเดบิต 1 ใบ เท่ากับร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พร้อมรักษ์โลกไปอีกต่อ กับบัตรที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 97.%
เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีคือปัจจัยสำคัญของชีวิต ล่าสุด "ธนาคารกรุงไทย" ได้จับมือกับ "มาสเตอร์การ์ด" และพันธมิตรระดับโลก Conservation International (CI) และ World Resources Institute (WRI) เปิดตัว “บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก” ภายใต้โครงการ Priceless Planet Coalition (PPC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติของมาสเตอร์การ์ด ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 100 ล้านต้นทั่วโลก โดยทุกการสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก 1 ใบ เท่ากับการร่วมปลูกต้นไม้ 1 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
รวมถึง "บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก" รุ่นนี้ เป็นการผลิตจากวัสดุรีไซเคิลถึง 97% ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากล Card Eco-Certification (CEC) โดยกระบวนการผลิตบัตรช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 18% เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตแบบเดิม หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมประมาณ 1.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 79 ต้น
นอกจากนั้น ทุกการสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก ยังช่วยส่งเสริมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มุ่งฟื้นฟูไปยังพื้นที่ ตาม Concept “ทุกการสมัคร 1 ใบ เท่ากับการร่วมปลูกต้นไม่ 1 ต้น” ใน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี แหล่งมรดกโลกยูเนสโก และเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของของธนาคารกรุงไทย ในการสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ขององค์กรและประเทศ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติในข้อ 13 ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
นอกจากนั้น "บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด" ยังเป็นบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตยุคใหม่ ให้ความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าแทนเงินสดได้ทั่วโลก ในร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Mastercard ตลอด 24 ชั่วโมง และให้ความมั่นใจด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูง Mastercard ID Check ครอบคลุมทั้งการกดเงิน โอนเงินและตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร “บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด ลายรักษ์โลก” สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/link/mastercard-go-green หรือ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111