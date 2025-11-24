BC ลุยเปิด “KANA Pure ทองหล่อ 10”

“บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์” บริษัทในกลุ่ม" บูทิค คอร์ปอเรชั่น " รุกธุรกิจสมุนไพรไทยทางการแพทย์ต่อเนื่อง เปิดตัว “KANA Pure ทองหล่อ 10” แฟลกชิปรูปแบบใหม่ใจกลางทองหล่อ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าปลีกกัญชาทางการแพทย์อย่างรับผิดชอบ ภายใต้ใบอนุญาตคลินิกอย่างถูกต้อง (Fully Licensed) พร้อมยกระดับประสบการณ์ด้านการรักษาสุขภาพสู่มาตรฐานใหม่ของธุรกิจสุขภาพแห่งอนาคต
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท โดย บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด เดินหน้าต่อยอดการเติบโตในธุรกิจสมุนไพรไทยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว “คณา เพียว (KANA PURE) ทองหล่อ 10” สาขาแฟลกชิป (Flagship Store) รูปแบบใหม่ใจกลางทองหล่อ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมายแบบ Fully Licensed ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ นำเข้าเมล็ดพันธุ์ การปลูก ไปจนถึงปลายน้ำในการจำหน่าย พร้อมการให้คำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทาง
โดยสาขาใหม่ KANA Pure ทองหล่อ 10 นับเป็นสาขาที่ 7 ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์รวมสุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจร ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคให้ก้าวไปอีกขั้น ทั้งผู้ที่คุ้นเคยและผู้เริ่มต้นใหม่ โดยมีแพทย์ประจำที่สาขา และบริการสั่งจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์และกฎหมายกัญชาไทยล่าสุด ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมา KANA Pure สามารถสร้างยอดขายและอัตราการมีส่วนร่วมของลูกค้าเกินเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัท บีสโปก ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด ยังได้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์เกรดพรีเมียมภายในฟาร์มที่ควบคุมสภาพแวดล้อมคุณภาพสูงอย่างเต็มรูปแบบในภาคเหนือ เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการต่อยอดสู่ธุรกิจ Wellness Economy (เศรษฐกิจสุขภาพ) ที่กำลังเติบโตทั่วโลก
การเปิดตัวสาขาใหม่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BC ในการให้แบรนด์ คณา เพียว (KANA PURE) เป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของไทย ภายใต้แนวคิดการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยอย่างถูกวิธี มีความรู้ และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อมอบประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด โดยบริษัทมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อรองรับกระแสความสนใจของผู้บริโภคที่มองหาทางเลือกด้านสุขภาพแบบธรรมชาติและยั่งยืน
สำหรับสาขาของ KANA Pure ประกอบด้วย KANA Pure ที่ทองหล่อ 10, สุขุมวิท 11, สุขุมวิท 16, สุขุมวิท 2, สยามดิสคัฟเวอรี, เชียงใหม่ และภูเก็ต ซึ่งให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์สมัยใหม่