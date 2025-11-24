มาร์เก็ตแคปคริปโตเดือนเดียววูบ$1ล้านล้าน นักวิเคราะห์เตือนราคาบีทีซีมีสิทธิ์แตะ$10K

บิตคอยน์ร่วงหนักเมื่อวันพฤหัสฯ (20 พ.ย.) นักวิเคราะห์เตือนราคาบีทีซีมีสิทธิ์หล่นแตะ 10,000 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตามราคาตลาดรวมคริปโตวูบกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์นับจากต้นเดือนตุลาคม
การปรับตัวลดลงล่าสุดของคริปโตส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดดิ่งจาก 4.2 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนที่แล้ว อยู่ที่ไม่ถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสฯ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมามีการชำระบัญชีในตลาด Perpetual Futures (สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวร) ซึ่งถือเป็นการชำระบัญชีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโต โดยมีสินทรัพย์ถูกล้างออกจากตลาดราว 19,000 ล้านดอลลาร์ ทว่า นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่า ตัวเลขที่แท้จริงอาจเฉียด 30,000 ล้านดอลลาร์
ผ่านมาหนึ่งเดือนสถานการณ์ดูเหมือนยังไม่ดีขึ้น ราคาบิตคอยน์ร่วงแรงกว่าเหรียญอื่นๆ โดยในวันพฤหัสฯ เทรดที่ 86,398 ดอลลาร์ ลดลงจากสถิติสูงสุดเหนือ 126,000 ดอลลาร์ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ราว 31% ตลอดปีนี้ราคาตกไปแล้วกว่า 5%
ภาวะตลาดหมีที่ยืดเยื้อนี้ดูเหมือนกำลังวัดใจแม้แต่นักลงทุนที่เชื่อมั่นบิตคอยน์มากที่สุด รายงานจากบริษัทจัดการสินทรัพย์คริปโต 21Shares ชี้ว่า นักลงทุนระดับเศรษฐีกำลังเทขายบิตคอยน์ ขณะที่เงินทุนไหลออกจากกองทุน spot Bitcoin ETF ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 เฉพาะวันพฤหัสฯ วันเดียวมีการไถ่ถอนถึง 866 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งที่ 2
นักกลยุทธ์ของ 21Shares ชี้ว่า ปัจจัยทางเทคนิคและความกดดันด้านมหภาคยังคงกดดันให้ราคาบิตคอยน์และคริปโตสกุลอื่นๆ ร่วงลงต่อ นอกจากนั้นราคายังผันผวนเนื่องจากการบังคับขายและสภาพคล่องเบาบางในตลาด ขณะที่บางคนมองว่า การที่มีความเป็นไปได้น้อยลงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยในเดือนหน้ากำลังบั่นทอนแนวโน้มเชิงบวกสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยน์
ทางด้านนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนที่นำโดยกรรมการผู้จัดการ นิโคลอส พานิกิร์ตโซกลู ระบุในรายงานที่ออกมาในวันพุธ (19 พ.ย.) ว่า การปรับฐานครั้งล่าสุดของตลาดคริปโตมีปัจจัยหลักจากการเทขาย spot Bitcoin ETF และ spot Ether ETF ของนักลงทุนรายย่อยมากกว่าการเทขายของเทรดเดอร์ที่เติบโตมากับตลาดคริปโต
นักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนเผยว่า เดือนนี้มีเงินทุนไหลออกจาก spot Bitcoin ETF และ spot Ether ETF ราว 4,000 ล้านดอลลาร์ ทุบสถิติเก่าที่ทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์
ขณะเดียวกัน ไมค์ แมคโกลน นักยุทธศาสตร์อาวุโสของบลูมเบิร์ก เตือนเมื่อวันพุธว่า ราคาบิตคอยน์อาจถอยไปถึง 10,000 ดอลลาร์ หากปัจจัยกดดันสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมยังคงอยู่ และเสริมว่า โครงสร้างปัจจุบันของบีทีซีเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2018 ที่ราคาบิตคอยน์ล่มจาก 10,000 ดอลลาร์ ลงไปอยู่ที่ราว 3,000 ดอลลาร์
แมคโกลนอ้างอิงการเพิ่มขึ้นของปริมาณโทเคน การไหลเข้าของ ETF ในช่วงปลายวัฎจักร และสภาพแวดล้อมมหภาคที่เสื่อมถอย
เขาสำทับว่า สัญญาณความผันผวนที่รวมถึงดัชนีความผันผวน (VIX) ที่เคลื่อนไหวใกล้ค่าเฉลี่ย 200 วัน และความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงของดัชนี S&P 500 ที่ลดลงสู่ระดับปี 2017 นั้น ล้วนบ่งชี้ถึงความเปราะบางที่เพิ่มขึ้น ก่อนทิ้งท้ายว่า เขาไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนใดๆ ที่จะหยุดยั้งโมเมนตัมขาลงของบิตคอยน์