วิกฤต 14 หุ้นบิ๊กแคปเกรด SET100 ปี 68 ดิ่งแรงสุดยับแล้วกว่า -20%

เหลืออีก 1 เดือนเศษ ๆ จะหมดปี 2568 แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังย่ำแยปลายสัปดาห์ (21 พ.ย.68) ปิดตลาดที่ 1,254.40 จุด ปรับลดลง 27.41 จุด หรือลดลง 2.14% พาไปสำรวจดัชนีหุ้นบิ๊กแคป (Market Cap เกิน 5 หมื่นล้านบาทขึ้นไป) เกรด SET100 ที่ล่าสุดผลตอบแทนรคาปี 68 ติดลบไปมากกว่า -20%
1.CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 51,832.01 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี68 อยู่ที่ -50.89%, 5 วัน อยู่ที่-2.75% ,1 เดือน อยู่ที่ -18.02%,1 ปี อยู่ที่-46.95%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 4.96 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 11.00/4.40 บาท, ค่า P/E 23.19 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่4.03% ,งบ 9 เดือน ของปี 67 กำไรสุทธิ 1,985.89 ล้านบาท งบ 9 เดือน ของปี 68 กำไรสุทธิ 1,618.37 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -18.51%
2.KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 69,615.02 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -46.00%,5 วัน อยู่ที่ 0.00%,1 เดือน อยู่ที่ -9.24%,1 ปี อยู่ที่-41.94%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 27.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 52.25/21.80 บาท, ค่า P/E 9.17เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 4.89%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 5,548.51 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 5,706.60 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +2.85%
3.AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 61,144.77 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -45.74% ,5 วัน อยู่ที่ -5.45% ,1 เดือน อยู่ที่ -10.75%,1 ปี อยู่ที่-46.94% , ณ 21 พ.ย.68 ปิด 1.91 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 3.78/1.55 บาท, ค่า P/E 9.58 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.93%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 3,990.53 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 4,521.91 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +13.32%
4.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 116,398.30 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -43.24%,5 วัน อยู่ที่ -2.03%,1เดือน อยู่ที่ -6.76%,1ปี อยู่ที่-42.39%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 19.30 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 36.00/15.80 บาท, ค่า P/E 16.73เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.11% ,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 5,959.85 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 4,781.31 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -19.77%
5.HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 76,276.95 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -38.30%, 5 วัน อยู่ที่ -1.69%,1 เดือน อยู่ที่ -16.55%,1 ปี อยู่ที่-40.51%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 5.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 9.90/5.70 บาท, ค่าP/E 12.26 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 7.52%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 4,776.53 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 4,409.50 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -7.68%
6.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 90,394.29 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -35.34%,5 วัน อยู่ที่ -4.17%,1 เดือน อยู่ที่ -19.10%,1 ปี อยู่ที่ -36.86%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 16.10บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 27.50/16.00 บาท, ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 4.35 %,งบ 9 เดือนของปี 67 ขาดทุนสุทธิ -20,357.82 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 ขาดทุนสุทธิ -2,651.21 ล้านบาท
7.BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 63,323.19 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -32.19% ,5 วัน อยู่ที่ -6.51% ,1 เดือน อยู่ที่ -9.71%,1ปี อยู่ที่-32.19%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 15.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 24.60/15.60 บาท, ค่า P/E 14.52 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 4.49%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 2,356.90 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 2,717.79 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +15.31%
8.AOTบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 585,713.70 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -31.09%, 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,1 เดือน อยู่ที่ +3.14%,1 ปี อยู่ที่ -33.33%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 41.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 62.00/26.75 บาท, ค่า P/E 31.60 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 1.93% , งบปี 67 (1 ต.ค.66-30 ก.ย.67) กำไรสุทธิ 19,182.39 ล้านบาท งบปี 68(1 ต.ค.67-30 ก.ย.68) กำไรสุทธิ 18,125.21 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -5.51%
9.MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 71,020.00 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี68 อยู่ที่ -30.21%,5 วัน อยู่ที่ -4.29% ,1 เดือน อยู่ที่ -18.79%,1 ปี อยู่ที่ -31.63%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 33.50 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 51.50/33.50 บาท, ค่า P/E 10.95 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 0.75%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 4,324.67 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 4,942.18 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +14.28%
10.MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 112,265.54 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -23.85% ,5 วัน อยู่ที่-4.35% ,1 เดือน อยู่ที่-12.78% ,1ปี อยู่ที่-26.67%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 19.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ คือ 29.50/19.60 บาท, ค่า P/E 11.59 เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 3.03%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 4,118.69 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 6,055.85 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +47.03%
11.BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 298,769.64 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -23.27% ,5 วัน อยู่ที่ -4.08%,1 เดือน อยู่ที่ -6.00%,1ปี อยู่ที่ -28.38%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 18.80 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 27.00/18.30 บาท, ค่า P/E 18.12 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.99%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 11,654.41 ล้านบาท งบ 9 เดือน ของปี 68 กำไรสุทธิ 12,155.43 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +4.30%
12.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 386,273.36 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -22.87% ,5 วัน อยู่ที่ -2.82%,1 เดือน อยู่ที่ -9.47%,1ปี อยู่ที่-32.81%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 43.00 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 64.25/41.50บาท, ค่า P/E 13.62 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.16% ,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 18,166.74 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 20,950.22 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ +15.32%
13.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 396,312.87 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -21.72% ,5 วัน อยู่ที่ -4.98%,1 เดือน อยู่ที่ -19.07%,1 ปี อยู่ที่ -25.83%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 19.10 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 28.75/14.20 บาท, ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผลตอบแทน YTD ปี 68 อยู่ที่ 2.62%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ -18,072.42 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ -9,098.71 ล้านบาท
14.SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคปล่าสุด 66,969.56 ล้านบาท,ผลตอบแทนราคา ปี 68 อยู่ที่ -20.41%,5 วัน อยู่ที่ -5.45%,1 เดือน อยู่ที่ -13.33%,1ปี อยู่ที่-34.45%, ณ 21 พ.ย.68 ปิด 15.60 บาท,ราคาสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์คือ 24.40/10.70 บาท, ค่า P/E23.86 เท่า,อัตราปันผลตอบแทนYTD ปี 68 อยู่ที่ 3.53%,งบ 9 เดือนของปี 67 กำไรสุทธิ 3,755.66 ล้านบาท งบ 9 เดือนของปี 68 กำไรสุทธิ 2,862.89 ล้านบาท อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -23.77%